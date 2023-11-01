Anayasa hukukçusu Ergun Özbudun vefat etti! Gelecek Parti Milletvekili eşi Serap Yazıcı duyurdu

ANAYASA hukukunun duayen isimlerinden Prof. Dr. Ergun Özbudun hayatını kaybetti. Ölüm haberini Gelecek Partisi Milletvekili Prof. Dr. Serap Yazıcıı, "Çok değerli ustam, kıymetli hocam, gönlümün sultanı, can yoldaşım, biricik eşimi kaybettim..." notuyla duyurdu.

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Anayasa Hukukçusu ve yazar Prof. Dr. Ergun Özbudun (86) vefat etti. Gelecek Partisi Milletvekili ve Anayasa Hukuku Profesörü Serap Yazıcı Özbudun, eşi Ergun Özbudun'un vefat ettiğini açıkladı. Serap Yazıcı Özbudun, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Çok değerli ustam, kıymetli hocam, gönlümün sultanı, can yoldaşım, biricik eşim Prof. Ergun Özbudun’u 1 Kasım 2023 saat 01.00 itibarıyla kaybettim. Yüce Allah onu cennetinin en güzel makamına kabul etsin ve bizi tekrar bir araya getirsin. Ruhu şad, mekânı cennet olsun."