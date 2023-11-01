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Dilan Polat ve Engin Polat çifti gözaltına alındı

Dilan Polat ve Engin Polat çifti gözaltına alındı

Hazırlanan MASAK raporunun ardından haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ve Engin Polat, kardeşleri Sıla Doğu ve Kürşat Polat'ın da aralarında olduğu 14 kişi gözaltına alındı.

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Dilan Polat ile eşi Engin Polat çiftine operasyon düzenlendi. Gece saatlerinde İstanbul merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda Polat çifti ile birlikte 14 şüpheli gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Polat çifti ve beraberindekiler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.

Polat çifti ile birlikte gözaltına alınan Sıla Doğu, Kürşat Polat ve Ahmet Gün, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmış, şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyallerle defterlere el konulmuştu.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve hakkında kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddialarının ardından MASAK tarafından yapılan inceleme sonrasında Dilan Polat ve Engin Polat'ın mal varlıklarına el konulmuştu.

MASAK ön raporuyla birlikte Polat çiftinin birinci derece yakınlarının hesaplarına tasfiye halinde olan 3 şirketten sözde ticaret yapılmış gibi gösterilerek sahte fatura kesildi. Bu şirketlerden hesaplara 200 milyon lira para girişi olduğu, söz konusu paranın yine aile üyelerine ait şirketler arasında transfer edilerek en son Engin Polat’ın sahip olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplandığı, bu parayla gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edildi. Raporla birlikte önce Polat çiftinin ve birinci derece yakınlarının mal varlıklarına el konuldu.

Daha sonra vergi müfettişleri polisle beraber çifte ait 15 ayrı iş yerinde arama yaptı. Çalışmaların ardından gece saatlerinde Polat çifti hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararla birlikte İstanbul, Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’da da eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonlar kapsamında Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Sıla Doğu ve Ahmet Gün’ün de aralarında bulunduğu toplam 14 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürülürken, yakalama ve arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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