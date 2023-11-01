Antalya’da erken rezervasyon tarihleri öne alındı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, yılbaşından sonra olan erken rezervasyon dönemini aralık ayına çektiklerini söyledi.

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Bağlıkaya, Antalya'da katıldığı turizm fuarında AA muhabirine, turizm rakamlarının sektör paydaşlarını mutlu ettiğini belirtti. Türkiye'nin önemli bir turizm ülkesi olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, turizmi 12 aya yaymak, turist sayısını da 60-70 milyonlara yükseltmek için alternatif turizm destinasyonlarının daha fazla ön plana çıkması gerektiğini dile getirdi.

Turizmde rekor yılı olan 2019'un rakamlarının bu yıl aşıldığını hatırlatan Bağlıkaya, "Bu yılı saymazsak 3 senedir turizm sektörü çok sıkıntılı dönemler geçirdi. Başından itibaren gittiğimiz fuarlarda ve turizm etkinliklerinde 2023 sezonunun iyi geçeceği belli oluyordu." dedi. Bağlıkaya, dünya genelinde turizm hareketinde çok ciddi artış yaşandığını aktararak, Kovid-19 salgınının da etkisiyle insanların seyahate daha fazla önem verdiğini kaydetti.

Türkiye'de de seyahatin arttığına, iç pazarın daha da hareketlendiğine işaret eden Bağlıkaya, "Önümüzdeki yıllarda çok daha iyi sezonlar bekliyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılında rekorla bitireceğiz inşallah, bundan sonra da rekorlar ekleyerek yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Antalya'nın turizmde marka şehirlerden olduğuna değinen Bağlıkaya, "Antalya'da yıl sonu itibarıyla 16 milyon turist hedefi var. Önümüzdeki yıllarda bu seneninkinden daha iyi performans bekliyoruz. Antalya doğası, kültürü, denizi, gastronomisiyle önemli bir destinasyon." değerlendirmesinde bulundu.