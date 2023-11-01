BIST 7.514
DOLAR 28,32
EURO 29,96
ALTIN 1.803,31
HABER /  EKONOMİ

Dolar/TL güne rekorla başladı

Dolar/TL güne rekorla başladı

Dolar/TL, eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı yükselişini bugün de sürdürdü. Kur güne yeni zirve olan 28.3245 seviyesinden başladı.

Abone ol

Dolar/TL 28.3245 ile yeni zirvesinde güne başlarken piyasalarda bugün ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı izlenecek.

Dolar/TL, eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı yükselişini bugün de sürdürdü. Kur güne yeni zirve olan 28.3245 seviyesinden başladı.

Bu verilere göre TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 33,9 değer kaybetti.

Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği haziran ayından bugüne TL’deki değer kaybı ise yüzde 26,9 seviyesinde.

ÖNCEKİ HABERLER
Eskişehir’de kıraç tarım arazilerinde hububat ekiliyor!
Eskişehir’de kıraç tarım arazilerinde hububat ekiliyor!
Emniyet’ten bugünkü vapur seferlerine kısıtlama
Emniyet’ten bugünkü vapur seferlerine kısıtlama
Toyota Motor nisan-eylülde son 4 yılın en yüksek küresel üretimine ulaştı
Toyota Motor nisan-eylülde son 4 yılın en yüksek küresel üretimine ulaştı
Çanakkale Ayvacık açıklarında 77 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale Ayvacık açıklarında 77 düzensiz göçmen kurtarıldı
İsmail Kartal, PFDK'ye sevk edildi
İsmail Kartal, PFDK'ye sevk edildi
İsrail ordusu açıkladı: Gazze’de 11 binden fazla yeri vurduk
İsrail ordusu açıkladı: Gazze’de 11 binden fazla yeri vurduk
Fehmi Koru 7 Ekim öncesi hazırlanan BM Filistin raporunu paylaştı 'tüylerimi diken diken ederdi' dedi
Fehmi Koru 7 Ekim öncesi hazırlanan BM Filistin raporunu paylaştı 'tüylerimi diken diken ederdi' dedi
Dilan Polat ve Engin Polat çifti gözaltına alındı
Dilan Polat ve Engin Polat çifti gözaltına alındı
Bipolar hastası adam eşini tabancayla öldürdü ardından intihar etti
Bipolar hastası adam eşini tabancayla öldürdü ardından intihar etti
Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı
Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı
Yemen, savaş ilan etti; Mısır rest çekti: Milyonlarca can feda etmeye hazırız
Yemen, savaş ilan etti; Mısır rest çekti: Milyonlarca can feda etmeye hazırız
Antalya’da erken rezervasyon tarihleri öne alındı
Antalya’da erken rezervasyon tarihleri öne alındı