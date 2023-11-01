Dolar/TL güne rekorla başladı

Dolar/TL, eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı yükselişini bugün de sürdürdü. Kur güne yeni zirve olan 28.3245 seviyesinden başladı.

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Dolar/TL 28.3245 ile yeni zirvesinde güne başlarken piyasalarda bugün ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı izlenecek.

Dolar/TL, eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı yükselişini bugün de sürdürdü. Kur güne yeni zirve olan 28.3245 seviyesinden başladı.

Bu verilere göre TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 33,9 değer kaybetti.

Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği haziran ayından bugüne TL’deki değer kaybı ise yüzde 26,9 seviyesinde.