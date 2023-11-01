Emniyet’ten bugünkü vapur seferlerine kısıtlama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bugün Üsküdar ve Çengelköy iskelelerinden yapılacak bazı seferlerde saat kısıtlaması getirildiği aktarıldı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, "Çengelköy İskelesi 13.00-19.00 saatleri arasında deniz trafiğine kapatılacaktır. Ayrıca İstanbul Boğazı Uluslararası Boğaz trafiği 13.00-19.00 saatleri arasında iç hat seferlerini aksatmayacak şekilde neta edilecektir." bilgisi verildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başkanlığını yürüttüğü Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Danışma Kurulu üyeleri ile gerçekleştirilecek toplantılar kapsamında yarın Vahdettin Köşkü'nde bazı programların olacağı belirtildi.

Bu kapsamda yarın Üsküdar ve Çengelköy İskelesi'nde bazı programların düzenleneceği kaydedilen açıklamada, "Çengelköy İskelesi 13.00-19.00 saatleri arasında deniz trafiğine kapatılacaktır. Ayrıca İstanbul Boğazı Uluslararası Boğaz trafiği 13.00-19.00 saatleri arasında iç hat seferlerini aksatmayacak şekilde neta edilecektir." ifadelerine yer verildi.