BIST 7.514
DOLAR 28,32
EURO 29,96
ALTIN 1.803,31
HABER /  GÜNCEL

Emniyet’ten bugünkü vapur seferlerine kısıtlama

Emniyet’ten bugünkü vapur seferlerine kısıtlama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bugün Üsküdar ve Çengelköy iskelelerinden yapılacak bazı seferlerde saat kısıtlaması getirildiği aktarıldı

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, "Çengelköy İskelesi 13.00-19.00 saatleri arasında deniz trafiğine kapatılacaktır. Ayrıca İstanbul Boğazı Uluslararası Boğaz trafiği 13.00-19.00 saatleri arasında iç hat seferlerini aksatmayacak şekilde neta edilecektir." bilgisi verildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başkanlığını yürüttüğü Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Danışma Kurulu üyeleri ile gerçekleştirilecek toplantılar kapsamında yarın Vahdettin Köşkü'nde bazı programların olacağı belirtildi.

Bu kapsamda yarın Üsküdar ve Çengelköy İskelesi'nde bazı programların düzenleneceği kaydedilen açıklamada, "Çengelköy İskelesi 13.00-19.00 saatleri arasında deniz trafiğine kapatılacaktır. Ayrıca İstanbul Boğazı Uluslararası Boğaz trafiği 13.00-19.00 saatleri arasında iç hat seferlerini aksatmayacak şekilde neta edilecektir." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Toyota Motor nisan-eylülde son 4 yılın en yüksek küresel üretimine ulaştı
Toyota Motor nisan-eylülde son 4 yılın en yüksek küresel üretimine ulaştı
Çanakkale Ayvacık açıklarında 77 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale Ayvacık açıklarında 77 düzensiz göçmen kurtarıldı
İsmail Kartal, PFDK'ye sevk edildi
İsmail Kartal, PFDK'ye sevk edildi
İsrail ordusu açıkladı: Gazze’de 11 binden fazla yeri vurduk
İsrail ordusu açıkladı: Gazze’de 11 binden fazla yeri vurduk
Fehmi Koru 7 Ekim öncesi hazırlanan BM Filistin raporunu paylaştı 'tüylerimi diken diken ederdi' dedi
Fehmi Koru 7 Ekim öncesi hazırlanan BM Filistin raporunu paylaştı 'tüylerimi diken diken ederdi' dedi
Dilan Polat ve Engin Polat çifti gözaltına alındı
Dilan Polat ve Engin Polat çifti gözaltına alındı
Bipolar hastası adam eşini tabancayla öldürdü ardından intihar etti
Bipolar hastası adam eşini tabancayla öldürdü ardından intihar etti
Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı
Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı
Yemen, savaş ilan etti; Mısır rest çekti: Milyonlarca can feda etmeye hazırız
Yemen, savaş ilan etti; Mısır rest çekti: Milyonlarca can feda etmeye hazırız
Antalya’da erken rezervasyon tarihleri öne alındı
Antalya’da erken rezervasyon tarihleri öne alındı
Bakan Yerlikaya açıkladı! İzmir'de 'Kalkan' operasyonu: 309 düzensiz göçmen yakalandı
Bakan Yerlikaya açıkladı! İzmir'de 'Kalkan' operasyonu: 309 düzensiz göçmen yakalandı
Doğal gazda kasım tarifesi belli oldu! Fiyat değişti mi?
Doğal gazda kasım tarifesi belli oldu! Fiyat değişti mi?