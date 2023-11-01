BIST 7.514
DOLAR 28,32
EURO 29,96
ALTIN 1.803,31
HABER /  EKONOMİ

Toyota Motor nisan-eylülde son 4 yılın en yüksek küresel üretimine ulaştı

Toyota Motor nisan-eylülde son 4 yılın en yüksek küresel üretimine ulaştı

Toyota Motor, nisan-eylül döneminde, son 4 yılın en yüksek küresel üretim istatistiğini yakaladı.

Abone ol

Yarı iletken tedarikindeki yeniden toparlanmalar sonrası otomobil üreticileri, üretim ve satışlarına ivme kazandırıyor.

Toyota açıklamasına göre Japon üretici, Nisan-Eylül 2023'te, son 4 yılın en başarılı üretim verilerine ulaştı.

Buna göre firmanın küresel araç üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,8 artışla 5,06 milyona yükseldi.

6 ayda küresel bazda 5,17 milyon adet araç satışı yapan Toyota, böylelikle şimdiye kadarki en yüksek satışını gerçekleştirdi.

Araç satışı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,1 yükseldi. Yarı iletken tedarikindeki toparlanma, artışları olumlu etkiledi.

Ülke içi satışlar yüzde 33,8 artışla 790 bin 168'e çıkarken, deniz aşırı satışlar ise yüzde 5,5 artışla 4,38 milyona yükseldi.

Sıfır emisyon modellerin sayısının artmasıyla firmanın, küresel bazda tam elektrikli araç satışları 7 kat artarak 58 bin 984'e çıktı.

Toyota; tarihinde, mali yılın ilk yarısı kabul edilen Nisan-Eylül'de, hem üretim hem satış verilerinde 5 milyon sınırını ilk kez aştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Çanakkale Ayvacık açıklarında 77 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale Ayvacık açıklarında 77 düzensiz göçmen kurtarıldı
İsmail Kartal, PFDK'ye sevk edildi
İsmail Kartal, PFDK'ye sevk edildi
İsrail ordusu açıkladı: Gazze’de 11 binden fazla yeri vurduk
İsrail ordusu açıkladı: Gazze’de 11 binden fazla yeri vurduk
Fehmi Koru 7 Ekim öncesi hazırlanan BM Filistin raporunu paylaştı 'tüylerimi diken diken ederdi' dedi
Fehmi Koru 7 Ekim öncesi hazırlanan BM Filistin raporunu paylaştı 'tüylerimi diken diken ederdi' dedi
Dilan Polat ve Engin Polat çifti gözaltına alındı
Dilan Polat ve Engin Polat çifti gözaltına alındı
Bipolar hastası adam eşini tabancayla öldürdü ardından intihar etti
Bipolar hastası adam eşini tabancayla öldürdü ardından intihar etti
Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı
Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı
Yemen, savaş ilan etti; Mısır rest çekti: Milyonlarca can feda etmeye hazırız
Yemen, savaş ilan etti; Mısır rest çekti: Milyonlarca can feda etmeye hazırız
Antalya’da erken rezervasyon tarihleri öne alındı
Antalya’da erken rezervasyon tarihleri öne alındı
Bakan Yerlikaya açıkladı! İzmir'de 'Kalkan' operasyonu: 309 düzensiz göçmen yakalandı
Bakan Yerlikaya açıkladı! İzmir'de 'Kalkan' operasyonu: 309 düzensiz göçmen yakalandı
Doğal gazda kasım tarifesi belli oldu! Fiyat değişti mi?
Doğal gazda kasım tarifesi belli oldu! Fiyat değişti mi?
İstanbul'da Torunlar Center rezidansında yangın çıktı! Rezidans boşaltıldı büyük panik...
İstanbul'da Torunlar Center rezidansında yangın çıktı! Rezidans boşaltıldı büyük panik...