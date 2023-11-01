Eskişehir’de kıraç tarım arazilerinde hububat ekiliyor!

Eskişehir’in kıraç arazilerinde hububat ekimi başlarken, çiftçiler geçen yıl yeterli olan yağışları bu yıl da bekliyor.

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Mihalıççık ilçesi Karaçam Mahallesi’nde bulunan kıraç tarım arazilerinin ekimine başlandı. Ekim ayının gelmesiyle birlikte çiftçilerin yoğunlaşan ekim mesaisinde, sürülerek hazırlanan tarlalar mibzer adı verilen tarım makinaları ile ekiliyor. Bölgede sulama imkânı olmadığı için, az su ile yeşeren ve büyüyebilen hububat ürünleri; arpa, buğday, nohut ve mercimek genellikle ekiliyor. Yağmurların yağışının verimi doğrudan etkilediği bölgede geçtiğimiz yıl çiftçiler 500 ile 600 kilogram verimi dönümden elde etti.

"Bismillahirrahmanirrahim diyerek tohumlarımızı attık”

Ekim çalışmalarına başlayan çiftçi Hüdayi Turgut, yaptığı iş hakkında, “Mihalıççık ilçesi Karaçam Mahallesi’nde buğday ekilişi yapıyoruz. Geçen yıl mahsullerimiz ve verimimiz iyiydi. Yağmurlar çok güzel yağmıştı. Geçen yıl dönümden 500 ile 550 kilogram verim almıştık. Bu senede umudumuz var. ‘Bismillahirrahmanirrahim’ diyerek tohumlarımızı attık. Bu yıl 120 dönüm yer ekeceğim 50 dönüm buğday kalanı da arpa ekeceğim. Babamızdan, dedemizden kalan tarım arazilerini ekiyoruz, onlar bize emanet etmiş emanete, ata toprağına sahip çıkmaya çalışıyoruz” dedi.