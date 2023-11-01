BIST 7.514
DOLAR 28,32
EURO 29,96
ALTIN 1.803,31
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Eskişehir’de kıraç tarım arazilerinde hububat ekiliyor!

Eskişehir’de kıraç tarım arazilerinde hububat ekiliyor!

Eskişehir’in kıraç arazilerinde hububat ekimi başlarken, çiftçiler geçen yıl yeterli olan yağışları bu yıl da bekliyor.

Abone ol

Mihalıççık ilçesi Karaçam Mahallesi’nde bulunan kıraç tarım arazilerinin ekimine başlandı. Ekim ayının gelmesiyle birlikte çiftçilerin yoğunlaşan ekim mesaisinde, sürülerek hazırlanan tarlalar mibzer adı verilen tarım makinaları ile ekiliyor. Bölgede sulama imkânı olmadığı için, az su ile yeşeren ve büyüyebilen hububat ürünleri; arpa, buğday, nohut ve mercimek genellikle ekiliyor. Yağmurların yağışının verimi doğrudan etkilediği bölgede geçtiğimiz yıl çiftçiler 500 ile 600 kilogram verimi dönümden elde etti.

"Bismillahirrahmanirrahim diyerek tohumlarımızı attık”

Ekim çalışmalarına başlayan çiftçi Hüdayi Turgut, yaptığı iş hakkında, “Mihalıççık ilçesi Karaçam Mahallesi’nde buğday ekilişi yapıyoruz. Geçen yıl mahsullerimiz ve verimimiz iyiydi. Yağmurlar çok güzel yağmıştı. Geçen yıl dönümden 500 ile 550 kilogram verim almıştık. Bu senede umudumuz var. ‘Bismillahirrahmanirrahim’ diyerek tohumlarımızı attık. Bu yıl 120 dönüm yer ekeceğim 50 dönüm buğday kalanı da arpa ekeceğim. Babamızdan, dedemizden kalan tarım arazilerini ekiyoruz, onlar bize emanet etmiş emanete, ata toprağına sahip çıkmaya çalışıyoruz” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Emniyet’ten bugünkü vapur seferlerine kısıtlama
Emniyet’ten bugünkü vapur seferlerine kısıtlama
Toyota Motor nisan-eylülde son 4 yılın en yüksek küresel üretimine ulaştı
Toyota Motor nisan-eylülde son 4 yılın en yüksek küresel üretimine ulaştı
Çanakkale Ayvacık açıklarında 77 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale Ayvacık açıklarında 77 düzensiz göçmen kurtarıldı
İsmail Kartal, PFDK'ye sevk edildi
İsmail Kartal, PFDK'ye sevk edildi
İsrail ordusu açıkladı: Gazze’de 11 binden fazla yeri vurduk
İsrail ordusu açıkladı: Gazze’de 11 binden fazla yeri vurduk
Fehmi Koru 7 Ekim öncesi hazırlanan BM Filistin raporunu paylaştı 'tüylerimi diken diken ederdi' dedi
Fehmi Koru 7 Ekim öncesi hazırlanan BM Filistin raporunu paylaştı 'tüylerimi diken diken ederdi' dedi
Dilan Polat ve Engin Polat çifti gözaltına alındı
Dilan Polat ve Engin Polat çifti gözaltına alındı
Bipolar hastası adam eşini tabancayla öldürdü ardından intihar etti
Bipolar hastası adam eşini tabancayla öldürdü ardından intihar etti
Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı
Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı
Yemen, savaş ilan etti; Mısır rest çekti: Milyonlarca can feda etmeye hazırız
Yemen, savaş ilan etti; Mısır rest çekti: Milyonlarca can feda etmeye hazırız
Antalya’da erken rezervasyon tarihleri öne alındı
Antalya’da erken rezervasyon tarihleri öne alındı
Bakan Yerlikaya açıkladı! İzmir'de 'Kalkan' operasyonu: 309 düzensiz göçmen yakalandı
Bakan Yerlikaya açıkladı! İzmir'de 'Kalkan' operasyonu: 309 düzensiz göçmen yakalandı