Kiracısının evinden 400 bin liralık ziynet çalan ev sahibi tutuklandı

Bursa'da yeni taşındığı evinden aralıklarla döviz ve ziynet eşyalarının çalındığı fark eden Ecem Gökçe Seyhan (33), şüphelendiği ev sahibi Ayşegül K.'nin (42) hırsızlık yaptığını yatak odasına kurduğu güvenlik kamerası ile ortaya çıkarttı. Kiracısını soyan ev sahibi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Bursa'da kısa süre önce kiraya çıkan bir kadın, ev sahibi tarafından dolandırıldı. Durumu anlayan kiracı eve taktığı güvenlik kamerası sayesinde şüphelinin ev sahibi olduğunu gördü.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının, kiracısının 400 bin lira değerinde ziynet ve dövizini çaldığı tespit edildi. Kiracısının evinden 400 bin liralık ziynet eşyası çalan ev sahibi tutuklandı Merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi 2. Kızıl Sokak üzerinde kısa süre önce ev tutan Ecem Gökçe S., (33) ev sahibi Ayşegül K. (42) ile komşuluk ilişkilerine başladı.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Bir süre sonra odasındaki ziynet eşya ve döviz koyduğu kutunun açıldığını ve değerli eşyalarının azaldığını fark eden Ecem Gökçe S., bunun üzerine evine güvenlik kamerası taktırdı. Kiracısının evinden 400 bin liralık ziynet eşyası çalan ev sahibi tutuklandı Komşuluk ilişkileri devam eden Ecem Gökçe, ev sahibi Ayşegül K.’yi çaya davet etti.

Kirayı ödemek için cebinden dolar çıkaran Gökçe, ev sahibine parayı verirken, ikili sohbet sonrası dağıldı. Eğlenmek için dışarı çıkan Gökçe, evine kurduğu kamera ve alarm sisteminden dolayı cep telefonuna gelen bildirim sonrası kamera kayıtlarını izledi. Ev sahibinin değerli eşyaların olduğu kutudaki paralarını aldığı gören kiracı, gözlerine inanamadı.

Kiracısının evinden 400 bin liralık ziynet eşyası çalan ev sahibi tutuklandı Gökçe'nin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, incelediği güvenlik kameralarının ardından ev sahibine operasyon düzenledi. Ev sahibini takip eden ekipler para ve altınlara ulaşırken, Ayşegül K. ise gözaltına alındı. Kiracısının evinden 400 bin liralık ziynet eşyası çalan ev sahibi tutuklandı Şüpheli Ayşegül K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.