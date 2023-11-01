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Ehliyetsiz sürücüye 17 bin TL para cezası

Ehliyetsiz sürücüye 17 bin TL para cezası

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ehliyetsiz araç kullanan yabancı uyruklu şahsa 17 bin TL cezai işlem uygulanarak aracı trafikten men edildi.

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Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ses sistemi ve abartı egzozla çevreyi rahatsız eden, alkollü şekilde araç kullanıp trafiği tehlikeye sokan, eksik evrak ve sürücü belgesiz araç kullananlara yönelik denetimlerine devam ediyor.

Bu çerçevede yapılan denetimlerde, yabancı uyruklu İsmail E.B. idaresindeki 07 ANY 664 plakalı kamyoneti durduran polis ekipleri, sürücünün ehliyetsiz olduğunu tespit etti. İsmail E.B.'ye ehliyetsiz araç kullanmak suçundan toplamda 17 bin TL cezai işlem uygulandı. Trafikten men edilen araç ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

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