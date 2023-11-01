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HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Kamu İhale Kurumu 15 uzman yardımcısı alacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kamu İhale Kurumu 15 uzman yardımcısı alacak

Kamu İhale Kurumu (KİK), 15 uzman yardımcısı istihdam edecek. Adaylar, başvurularını, 6-17 Kasım tarihlerinde yapabilecek.

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Kurumun Resmi Gazete'deki ilanına göre, gerekli şartları sağlayan adaylar, başvurularını, 6-17 Kasım tarihlerinde, e-Devlet'teki "Kamu İhale Kurumu-Kariyer Kapısı)" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yapabilecek.

Gerekli şartlara ve belgelere sahip adaylar, sınava katılmaya hak kazanacak ve Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek.

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