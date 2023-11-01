Latin Amerika ülkelerinden İsrail'e sert tepki! Bolivya flaş kararı duyurdu

Bolivya, Gazze’de “saldırgan ve orantısız askeri güç” kullandığı gerekçesiyle İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldığını duyurdu. Şili ve Kolombiya da İsrail’deki büyükelçilerini istişare için ülkelerine çağırdıklarını açıkladı. Venezuela, Nikaragua ve Küba da İsrail saldırılarına “soykırım” dedi.

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Şili Dışişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin, “İsrail’in Gazze’deki sivil nüfusu da hedef alan askeri operasyonları şiddetle kınıyor ve saldırıları uluslararası insan haklarına aykırı ve kabul edilemez bulduğumuz için İsrail büyükelçimiz Jorge Carvajal’ın istişarelerde bulunmak üzere Santiago’ya çağırdık” açıklaması yapıldı.

Hamas’ın saldırısını ilk kınayan ülkelerden olan ve tarihsel çatışmanın çözümünün iki devletli bir çözümü içeren müzakerelere başlanmasından geçtiğini savunan Şili, Ortadoğu dışında en fazla Filistinli göçmenin bulunduğu ülke olması bakımından önem taşıyor.

Latin Amerika’da İsrail’e karşı en eleştirel duruşa sahip liderlerden olan Kolombiya’nın solcu başkanı Gustavo Petro, X platformundan “İsrail’deki Kolombiya büyükelçisini aradığını ve İsrail Filistin halkını soykırım uygulamayı durdurmazsa, orada olamayız” açıklaması yaptı.

Hamas’ın İsrail’e düzenlediği saldırılardan bu yana Filistin’in uğradığı tarihi haksızlıklara dikkat çeken Petro, “Gazze’nin adeta Nazilerin toplama kamplarına dönüştürüldüğü” yorumunda bulunmuştu.

Filistin’e doğrudan destek vererek İsrail’in askeri operasyonlarını “soykırım” olarak değerlendiren diğer Latin Amerika ülkeleri arasında Filistin devletini bölgede ilk tanıyan ülke olan Venezuela, Nikaragua ve Küba yer alıyor.