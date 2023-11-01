BIST 7.537
DOLAR 28,32
EURO 29,93
ALTIN 1.800,87
HABER /  DÜNYA

Latin Amerika ülkelerinden İsrail'e sert tepki! Bolivya flaş kararı duyurdu

Latin Amerika ülkelerinden İsrail'e sert tepki! Bolivya flaş kararı duyurdu

Bolivya, Gazze’de “saldırgan ve orantısız askeri güç” kullandığı gerekçesiyle İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldığını duyurdu. Şili ve Kolombiya da İsrail’deki büyükelçilerini istişare için ülkelerine çağırdıklarını açıkladı. Venezuela, Nikaragua ve Küba da İsrail saldırılarına “soykırım” dedi.

Abone ol

Şili Dışişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin, “İsrail’in Gazze’deki sivil nüfusu da hedef alan askeri operasyonları şiddetle kınıyor ve saldırıları uluslararası insan haklarına aykırı ve kabul edilemez bulduğumuz için İsrail büyükelçimiz Jorge Carvajal’ın istişarelerde bulunmak üzere Santiago’ya çağırdık” açıklaması yapıldı.

Hamas’ın saldırısını ilk kınayan ülkelerden olan ve tarihsel çatışmanın çözümünün iki devletli bir çözümü içeren müzakerelere başlanmasından geçtiğini savunan Şili, Ortadoğu dışında en fazla Filistinli göçmenin bulunduğu ülke olması bakımından önem taşıyor.

Latin Amerika’da İsrail’e karşı en eleştirel duruşa sahip liderlerden olan Kolombiya’nın solcu başkanı Gustavo Petro, X platformundan “İsrail’deki Kolombiya büyükelçisini aradığını ve İsrail Filistin halkını soykırım uygulamayı durdurmazsa, orada olamayız” açıklaması yaptı.

Hamas’ın İsrail’e düzenlediği saldırılardan bu yana Filistin’in uğradığı tarihi haksızlıklara dikkat çeken Petro, “Gazze’nin adeta Nazilerin toplama kamplarına dönüştürüldüğü” yorumunda bulunmuştu.

Filistin’e doğrudan destek vererek İsrail’in askeri operasyonlarını “soykırım” olarak değerlendiren diğer Latin Amerika ülkeleri arasında Filistin devletini bölgede ilk tanıyan ülke olan Venezuela, Nikaragua ve Küba yer alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkler ilticada lider oldu, binlerce Türk ülkeden kaçtı! Almanya açıkladı
Türkler ilticada lider oldu, binlerce Türk ülkeden kaçtı! Almanya açıkladı
Kamu İhale Kurumu 15 uzman yardımcısı alacak
Kamu İhale Kurumu 15 uzman yardımcısı alacak
Kuzey Kore İspanya'daki büyükelçiliğini de kapattı!
Kuzey Kore İspanya'daki büyükelçiliğini de kapattı!
Mısır Başbakanı Medbuli'den Sina çıkışı! Milyonlarca can feda etmeye hazırız
Mısır Başbakanı Medbuli'den Sina çıkışı! Milyonlarca can feda etmeye hazırız
İskoçya Başbakanı: Dünya sizi koruyamadığı için üzgünüm
İskoçya Başbakanı: Dünya sizi koruyamadığı için üzgünüm
2024 Finansman Programı yayımlandı! Hazine 2.2 trilyon lira borç servisi yapacak
2024 Finansman Programı yayımlandı! Hazine 2.2 trilyon lira borç servisi yapacak
Kılıçdaroğlu'nun Filistin çıkışı gündem oldu Abdulkadir Selvi, 'Allah’ım aklımı mukayyed et' dedi
Kılıçdaroğlu'nun Filistin çıkışı gündem oldu Abdulkadir Selvi, 'Allah’ım aklımı mukayyed et' dedi
Ebeveynlere uyarı, çocuk üç yaşında hâlâ konuşamıyorsa dikkat
Ebeveynlere uyarı, çocuk üç yaşında hâlâ konuşamıyorsa dikkat
14 kişiden 650 TL topladı, 46 yıl 8 ay ceza aldı
14 kişiden 650 TL topladı, 46 yıl 8 ay ceza aldı
Kiracısının evinden 400 bin liralık ziynet çalan ev sahibi tutuklandı
Kiracısının evinden 400 bin liralık ziynet çalan ev sahibi tutuklandı
Keçi sütünde Covid-19'a karşı etkili protein keşfedildi
Keçi sütünde Covid-19'a karşı etkili protein keşfedildi
Kendinize dikkat edin! Kışın beslenmenin altın kuralları
Kendinize dikkat edin! Kışın beslenmenin altın kuralları