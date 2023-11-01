Gazze'de 38 gazeteci ve medya çalışanı hayatını kaybetti!

Filistin Gazeteciler Sendikası tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail - Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana, İsrail saldırılarının sonucunda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 38'e yükseldi.

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Abluka ve yoğun bombardıman altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden basın mensuplarının sayısının 38'e yükseldiği belirtildi. Filistin Gazeteciler Sendikasının Facebook sayfasından yapılan açıklamada, 7 Ekim sonrasında İsrail saldırıları sonucu 25 Filistinli gazeteci ve 13 medya çalışanının hayatını kaybettiği duyuruldu.

En az 35 gazetecinin evinin bombardımana maruz kaldığı belirtilen açıklamada, söz konusu gazetecilerin onlarca yakınının öldüğü kaydedildi. Sendika, bu saldırılarda eşi ve iki çocuğu öldürülen Al Jazeera çalışanı gazeteci Vail Dahduh'un evinin bombalanması olayının maksatlı olduğuna dikkati çekti.

İsrail'in sistemli bir siyaset güderek Filistinli gazetecileri hedef aldığına işaret edilen açıklamada, 2000 yılından 7 Ekim'e kadar İsrail ordusunun 55 Filistinli gazeteciyi öldürdüğü ifade edildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 317'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 643 kişinin yaralandığını bildirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 126 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı. İsrail ordusu, Gazze'ye 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.