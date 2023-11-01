Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert salvolar! Kadınları Dilan Polat'a, erkekleri Engin Polat'a benzemiş...

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Hamas konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert sözlerle yüklendi. "Neymiş, biz Hamas'ın ne olduğunu bilmiyormuşuz" diyen Akşener, "Biz tarihi yarım akıllı fesli meczuplardan öğrenmedik" ifadelerini kullandı. Akşener, “Allah’ım; Çaldıkları paralarla kadınları Dilan Polat’a, erkekleri Engin Polat’a dönmüş bu şerefsizlerden o paraları geri almayı bize nasip et” diye de dua etti

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Hamas konusunda sert sözlerle yüklendi. Akşener, Erdoğan'a "Sen sözde Kürdistan'ın parçasını Türkiye'de gören Hamas'ı neden savunuyorsun" diye sordu. İşte Meral Akşener'in açıklamasından satır başları...

Bu yüzyılın baş psikopatı Netanyahu'dur

- Ne yazık ki her yüzyılda insanlığın başına bela olmuş birkaç psikopat çıkıyor. İçinde bulunduğumuz yüzyılın baş psikopatı da hiç şüphesiz ki Netanyahu'dur.

- Hamas'ın 7 Ekim'de yaptığı saldırı her açısıyla şüphelidir. Bu saldırı Netenyahu hükümetinin en zayıf olduğu dönemde gerçekleşti. Bu en çok kime yaradı?

- İşte Hamas’ın, terör saldırısı İsrail toplumuna, korku saldığı gibi Netanyahu’ya da, gözü dönmüş gaddarlığını sergileyeceği bir bahaneyi, hediye etmiştir.

Hamas, Netanyahu'ya hizmet etti

- Hamas’ın, sivilleri katleden eylemleri Filistin’in, uluslararası hukuktan doğan, haklarını gölgelemiş Netanyahu’nun, kirli ajandasına hizmet ederek en büyük darbeyi, Filistin halkına vurmuştur.

- Hamas’ı, Filistin’i temsil eden meşru bir siyasi yapı olarak tanımlamak, Filistin hükûmetini yok saymaktır. Hamas’ı, Filistin’in yegâne temsilcisi görmek, Filistinli sivilleri dünyaya terörist olarak göstermeyi hedefleyen Netanyahu’nun, insanlık dışı tezlerine dolaylı destek vermektir.

Biz tarihi yarım akıllı fesli meczuptan...

- Sayın Erdoğan hala Hamas'ı savunuyor, gerçeği söylediğimiz için de bize kızıyor. "Bize Hamas'ı bilmiyormuşuz." Biz tarihi yarım akıllı fesli meczuplardan öğrenmedik. Mekanı cennet olsun değerli hocam İbrahim Kafesoğlu'ndan öğrendik.

- Dış politikayı da romantik saray danışmanlardan öğrenmedik. Bu işin erbabı arkadaşlarımıza danıştık. Sakın beni kendinle karıştırma.

Netanyahu'nun değirmenine su taşıyorsun

- Sen onun bunun elinde, bir o yana bir bu yana savrulmaya alışık olabilirsin. Bizi kendinle karıştırma. Söyle bakalım Sayın Erdoğan, Sen sözde Kürdistan'ın bir parçasını Türkiye'de gören Hamas'ı neden savunuyorsun?

- Sen kadınları, çocuklarını öldürenleri neden savunuyorsun? Filistin'in zaten meşru hükümeti vardır. Yaptığın açıklamalarla Netanyahu'nun değirmenine su taşıyorsun. Filistinli insanların haklı davasına zarar veriyorsun.

Asgari ücret Türkiye için, bir utanç vesikası

- Ülkemizde, her iki çalışandan biri, asgari ücretli. Yani, milyonlarca emeklimiz, milyonlarca çalışanımız, açlık ve yoksulluk içinde yaşıyor. Durumun vehametine bakar mısınız? Buradan, açıkça ilan ediyorum Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, bu tablo Türkiye için bir utanç vesikasıdır. Bu tablo İktidarın, Türkiye’yi yönetemediğinin, buz gibi ispatıdır.

Zeren Ertaş tepkisi...

- Biliyorsunuz, geçtiğimiz hafta, yüreğimizi yakan bir olay yaşadık. Zeren Ertaş kızımız Aydın’da, bir KYK yurdunda bakımı ihmal edilen asansörde sıkışarak hayatını kaybetti. Öğrencilerin, birçok kez yurt yönetimine, şikâyet etmelerine rağmen hiçbir önlem alınmamış. Henüz 22 yaşında, daha hayatının baharındaki Zeren’i bir kazaya değil bir şuursuzluğa, ciddiyetsizliğe, niteliksizliğe, kurban verdik. Yüce Allah, ailesine ve sevenlerine, sabr-ı cemil ihsan eylesin. Mekânı cennet olsun.

Rezillik boyutuna ulaşan, yurt sorunuyla...

KYK yurtlarındaki ihmaller, iş bilmezlik ve niteliksizlik artık çocuklarımızı, canından ediyor. Zeren’in acısı, tüm Türkiye’nin yüreğine, kor gibi düşerken ‘Ölmek istemiyoruz, nitelikli yurt hakkımızdır’ diyen, binlerce gencimiz de, hakkını aramaya başladı. Gençlerimizi, artık bir rezillik boyutuna ulaşan, yurt sorunuyla, yalnız bırakamayız, bırakmayacağız. Cumhuriyet vizyonumuzun, en büyük değer olarak gördüğü gençlerimizi böylesi bir çaresizliğe, terk etmeyeceğiz.

Dilan-Engin Polat bedduası

- Her biri Dilan Polat tipine dönmüş çocuklarımız, bir yandan ise karnı guruldayan, yurtta yemeklerin içinden solucan çıkan çocuklar. Yemek bulamayan, sürekli ekmek ağırlıklı beslenen çocuklar. Bunlar Gayretullah'a dokunur, bunları kursaklarından getirir.

- Bunlara sebep olan anneleri babaları ve bu ülkeyi yönetenleri kahru perişan eyler. Ben de diyorum ki, “Allah’ım; Çaldıkları paralarla kadınları Dilan Polat’a, erkekleri Engin Polat’a dönmüş bu şerefsizlerden o paraları geri almayı bize nasip et”.