Toyota kampanyada gaza bastı yüzde 0 faizli kredi fırsatı

Kasım sonuna kadar Toyota Hilux, Corolla Cross, Yaris Cross, Corolla Sedan, Yaris ve Corolla HB modelleri 200 bin TL'ye varan indirimler veya yüzde 0 faiz avantajıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Abone ol

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota'nın büyük fırsatlar sunan kampanyası kapsamında birçok modele indirimlerle ulaşmak mümkün oluyor.

Kasım ayı boyunca segmentinin lideri konumundaki Toyota Hilux modeli 200 bin TL'ye varan avantaj ile birlikte 1 milyon 400 bin TL'den başlayan fiyatlarla sunulurken aynı zamanda 100 bin TL'ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatı bulunuyor.

SUV segmentine yeni bir boyut kazandıran Corolla Cross modeli de 200 bin TL'ye varan indirimle birlikte 1 milyon 495 bin TL'den başlayan fiyatlarla veya 200 bin TL'ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla sunuluyor.

SUV segmentinin dinamik modellerinden Yaris Cross'a, kasım boyunca 170 bin TL'ye varan indirimlerle 1 milyon 195 bin TL'den başlayan fiyatlarla veya 200 bin TL'ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla sahip olunabilecek.

Kasım boyunca Corolla Sedan modelinde de avantajlar devam edecek. Şık tasarımı, geniş iç hacmi ve konforlu sürüşüyle öne çıkan Corolla Sedan, 180 bin TL'ye varan nakit indirimiyle 1 milyon 2 bin 800 TL'den başlayan fiyatlarla veya 200 bin TL 12 ay, yüzde 0 faizli kredi desteği ile alınabilecek.

Sportif tasarımı ve dinamik sürüşüyle öne çıkan Toyota Corolla HB sahibi olmak isteyenler için ise bu model 160 bin TL'ye varan indirim ile 1 milyon 310 bin TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Dileyenler 200 bin TL'ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli krediden de yararlanabilecek.

Toyota, kasım boyunca sunduğu indirimlerle benzinli motora sahip Yaris modelini 135 bin TL'ye varan indirimlerle 997 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuyor. Ayrıca nakit indirimi yerine 200 bin TL 12 ay yüzde 0 faiz fırsatından da yararlanmak mümkün olacak.

Yaris Hybrid modeli de 200 bin TL'ye 12 ay vade ve 0 faiz kredi kampanyasıyla tercih edilebiliyor veya 160 bin TL indirimle alınabiliyor.