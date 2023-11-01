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Rahmi Koç'un fonundan satın alma

Rahmi Koç'un fonundan satın alma

İş insanı Rahmi M. Koç'un sahibi olduğu RMK Capital AG, küçük ve orta ölçekli bot kategorisinde dünyanın lider bot üreticilerinden Cantieri Capelli'nin çoğunluk hissesini satın aldığını açıkladı.

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Rahmi M. Koç'un Sahibi Olduğu RMK Capital AG, dünyanın önemli bot şirketlerinden Cantieri Capelli'nin çoğunluk hissesini satın aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, RMK Capital AG ve İtalyan Capelli Ailesi arasında, küçük ve orta ölçekli bot kategorisinde dünyanın lider bot üreticilerinden Cantieri Capelli S.r.l.'nin (Capelli) çoğunluk hissesinin satın alınması işlemi tamamlandı. Şirketin uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirmeyi hedefleyen bu satın alma ile Capelli'nin farklı kullanım amaçlarına uygun yeni botları portföyüne katması ve Türkiye'de de üretim yapılması planlanıyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre 1974 yılında İtalya'nın Cremona şehrinde kurulan Capelli, yarı sert bot kategorisinde uzun yıllardır global liderliğini sürdürüyor. Şirketin, 2.2 metreden 15 metreye kadar 48 farklı modelde yarı sert şişme bot ve 10 metreye kadar 18 farklı modelde fiberglass bot üretme kapasitesi bulunuyor.

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