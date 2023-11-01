Canan Karatay, bayat balığı anlamanın sırrını paylaştı

Havaların serinlemesiyle tezgahlarda yerini alan balık, birçok kişinin favori besini arasında yer alıyor. Ancak hem lezzeti hem sağlığa faydalarıyla dikkat çeken balık, bayat olduğu durumlarda zehirlenmelere yol açabiliyor.

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Balığın içerisinde insan vücudu için gerekli olan en az 13 vitamin bulunur. Vitamin ve protein zengini bu besinin vücuda olan faydaları oldukça fazla. Kış aylarında çok çeşitli olan ve sevilerek tüketilen balık, yağ asitleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmede etkili bir rol oynar. Salgın hastalıkların yaygın olduğu bu dönemde öncelikle tükettiğimiz yiyeceklere çok dikkat etmeliyiz.

Satın aldığımız balıkların taze olması şart

Enfeksiyon hastalıklarından korunmak veya hastalığı azaltmak için sağlığı iyileştiren besinlere öncelik verilmesi gerekiyor. Kış aylarında tüketimi yaygın olan sağlıklı besinlerden biri de balık.Prof. Dr. Karatay, hafızayı güçlendirmek ve sağlığı korumak için mutlaka balık tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.

Bayat balık tüketimi birçok kişide gıda zehirlenmelerine, tedavi edilmediği takdirde ise ölümlere neden olabilir. Çoğu zaman aldığımız balıkların taze veya bayat olup olmadığını anlayamıyoruz.

Ancak bu durum ihtimale bırakılarak değerlendirilecek kadar normal değildir. Bu nedenle balıkları pişirmeden önce tazeliğine emin olunması gerekiyor.Bayat olduğunda ciddi problemlere neden olabilen balığı mutlaka kontrol etmelisiniz. Canan Karatay, balıkların taze olup olmadığını anlamak için çeşitli pratik yöntemler olduğunu belirtti. Balığın taze olduğunu anlamak için derin bir kaba su doldurup içine koyabilirsiniz. Taze balık, suya bırakıldığında dibe çökecektir.

Bayat balığın ise su üzerinde kalarak ağzı açılmaya başlar. Aynı zamanda balığın tazeliğini gözlerinden anlayabilirsiniz.

Gözlerden anlaşılma ihtimali kulağa tuhaf gelse de canlı ve saydam göründüğünde balığın taze olduğuna işaret eder. Balık gözlerinin canlı bakması, taze olduğunu kanıtlayacaktır. Buna ek olarak gözbebekleri de dışa dönük olmalı. Tüketeceğiniz balığın taze olup olmadığı konusunda çeşitli şüpheleriniz varsa balık etinden bunu fark edebilirsiniz. Taze balığın eti sert olmalı, karın bölgesinde şişlik olmamalı.

Balığı satın almadan önce görüntüsünden de bayat olup olmadığını çözümleyebilirsiniz. Balıkların solungaçları kırmızı renkli ve nemli bir görüntüye sahip olmalıdır. Ancak bayatsa kırmızı renk çok koyulaşmış olabilir. Aynı zamanda taze balığın derisi, pulları parlak görünmeli.

Taze balıkta deniz kokusu varken bayat balıkta amonyak kokusunu andıran bir koku yayılabilir. Aynı zamanda bayat balıkların göz kısmında belirgin bir donukluk, mat görüntü mevcuttur. Eğer balık çiğ haldeyken bastırdığınızda parmak izi kalıyorsa ve yumuşamalar başladıysa bu durum balığın bayat olduğunun habercisidir. Bu tür problemler gözlediğinizde tüketmemelisiniz. Prof. Dr. Canan Karatay'ın taze balığı anlamak için önerilerinden aldığınız balıkları kontrol ederek faydalanabilirsiniz. Balıklar tazelik belirtileri taşımıyorsa, yine tüketmemekte fayda var.