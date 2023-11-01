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Apartmandan gelen kokular polisi harekete geçirdi! İçeri girince...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Apartmandan gelen kokular polisi harekete geçirdi! İçeri girince...

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kötü kokular gelmesi üzerine eve giren polis ekipleri bir kişinin cansız bedenini buldu.

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Edinilen bilgiye göre evden kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar durumu polise haber verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından kapının açılması sonrası ekipler Mehmet Açıkgöz'ün (66) cansız bedeniyle karşılaştı.

Savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Mehmet Açıkgöz’ün cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Mehmet Açıkgöz‘ün İzmir Büyükşehir belediyesinden emekli olduğu ve evinde tek başına yaşadığı, şeker, kalp ve tansiyon hastası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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