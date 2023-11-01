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İsrail, Kızıldeniz'e savaş gemileri konuşlandırdığını duyurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail, Kızıldeniz'e savaş gemileri konuşlandırdığını duyurdu

İsrail ordusu, Kızıldeniz’e savaş gemileri konuşlandırdığını açıkladı.

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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “Durum değerlendirmesi doğrultusunda ve bölgede artan savunma çalışmaları kapsamında Deniz Kuvvetlerine ait füze gemileri Kızıldeniz bölgesine ulaştı.” ifadelerine yer verildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler dün, insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle İsrail'e yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

İsrail ordusundan açıklamada da, Kızıldeniz bölgesinden İsrail topraklarına atılan bir füzenin savunma sistemince havada imha edildiğini bildirilmişti.

Yemen'de Eylül 2014'ten beri başkent Sana ve diğer bazı bölgeleri kontrollerinde tutan İran destekli Husiler, ilk defa İsrail'e yönelik saldırıları üstleniyor.

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