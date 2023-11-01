İslam Memiş 'Cuma gününe dikkat" deyip altın yatırımcısını uyardı: Kasım kazanma değil, batma ayı...

Cuma gününe dikkat edin!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına uyarı geldi. Kasım ayının para kazanma ayı olmadığını belirten İslam Memiş, "Cuma gününe çok dikkat edin. Sizi daha önce uyardım; Kasım ayında kenara çekil ve izle, Kasım ayı kazanma ayı değil, batırma ayı” dedi.