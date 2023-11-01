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İstanbul'da pompalı dehşet! Suç makinası pompalı tüfekle 3 polis ile bir bekçiyi yaraladı

İstanbul'da pompalı dehşet! Suç makinası pompalı tüfekle 3 polis ile bir bekçiyi yaraladı

​​​​​​​İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da, pompalı tüfekle ateş açtığı 3 polis memuru ve 1 bekçiyi yaralayan şüpheli, özel harekat polislerinin operasyonuyla gözaltına alındı. Şüpheli Adem D’nin çok sayıda suçtan emniyette kaydı olduğu öğrenildi.

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Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde gece saatlerinde Adem D'nin pompalı tüfekle havaya ateş açtığını gören çevre sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Sokağa gelen polis ekipleri, pompalı tüfekle bekleyen şüpheliye teslim olması için uyarıda bulundu.

Evinin penceresinden polisleri vurdu

Uyarılara rağmen kaçtığı evinin penceresinden polislere tüfekle ateş açan Adem D, 3 polis memuru ile 1 bekçiyi çeşitli yerlerinden hafif yaraladı. Tüfeğini sokağa atarak yan binaya kaçan şüphelinin yakalanması için olay yerine özel harekat polisleri gönderildi.

Suç makinası çıktı! Ev cephanelik gibi

Adem D, kaçtığı eve Özel Harekat polislerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Ekiplerin sokakta ve evde yaptıkları incelemede 2 pompalı tüfek, 2 şarjör ile 22 kartuş ele geçirildi. Şüpheli Adem D’nin çok sayıda suçtan emniyette kaydı olduğu öğrenildi. Bu kişinin polisteki işlemleri sürüyor.

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