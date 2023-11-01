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10 bin adım efsanesi çürütüldü, sağlık için ideal adım sayısı belirlendi

10 bin adım efsanesi çürütüldü, sağlık için ideal adım sayısı belirlendi

Tüm dünyada her gün 10 bin adım atmanın önemi vurgulanırken İspanya'da yapılan bir araştırma, bunun tam olarak bu şekilde olması gerekmediğini ortaya çıkardı.

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Günde on bin adım artık sağlıklı kalmanın en yüksek noktası olmayabilir. Araştırmacılar, çok daha küçük bir hedefin erken ölme riskini azaltmada eşit derecede etkili olabileceğini ileri sürdü. İspanya’daki Granada Üniversitesi’nden bilim insanları, günde sadece 2.700 adım veya yaklaşık 2 km yürümenin genç yaşta ölme veya kalp krizi veya felç geçirme olasılığını azalttığını buldu.

Ancak 8.700’e adıma ulaşmak da riski yüzde 60’a kadar azaltıyor. Play Video Ekip, 110 binden fazla katılımcıyla günlük adımların tüm nedenlere bağlı ölümler üzerindeki etkisini değerlendiren 12 uluslararası çalışmayı inceledi. Amerikan Kardiyoloji Koleji Dergisi’nde yayınlanan sonuçlar, günde 2.517 adım yürüyen katılımcıların, günde yalnızca 2.000 adım yürüyenlere kıyasla erken ölüm riskinin yüzde 8 daha düşük olduğunu ortaya çıkardı.

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