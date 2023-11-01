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"Red Bull 60 Seconds"ın üçüncü konuğu Paptircem oldu

"Red Bull 60 Seconds"ın üçüncü konuğu Paptircem oldu

Red Bull, sanatçıların müzikal yeteneklerine meydan okuduğu projesi "Red Bull 60 Seconds" ile müzisyenlerin sınırlarını zorlamaya devam ediyor.

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Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yetenekli müzisyenlerinin yalnızca 60 saniye içinde yepyeni bir parça yarattığı performansların yer aldığı Red Bull 60 Seconds video serisi, yeni isimlerin eklenmesiyle kaldığı yerden devam ediyor.

Red Bull 60 Seconds'ın üçüncü konuğu, söz yazarı, besteci ve sanatçı Paptircem oldu.

Müzisyenlerden daha önce alışık olmadıkları yerel müzik aletlerini kullanmalarını isteyerek onların yeteneklerini ortaya çıkarmayı amaçlayan Red Bull 60 Seconds'ın yeni bölümü, Red Bull'un Instagram ve TikTok hesaplarından izlenebiliyor.

Önümüzdeki günlerde yeni isimlerin katılımıyla Red Bull 60 Seconds'ın etkileyici performansları devam edecek.

Red Bull 60 Seconds'ın üçüncü performansını sergileyen Paptircem ile proje hakkında detayların konuşulduğu röportaja ise Red Bull'un internet sitesi redbull.com üzerinden ulaşılabiliyor.

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