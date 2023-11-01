Ozan Orhon: İlk çocuğumda baba olmayı hissedememiştim

Ozan Orhan önceki gün eşi ve çocuğu ile Bebek'te görüntülendi. İkinci kez baba olma heyecanı yaşayan Orhon, itiraflarıyla dikkat çekerken, "Uyku problemimiz var uyumuyorum. Deniz folikasit bir çocuk" açıklamasında bulundu.

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90'lı yıllara hem özel hayatıyla hem de şarkılarıyla damga vuran Ozan Orhon, 2021 yılında kabin memuru Selcan Demirci ile evlenmiş çiftin geçtiğimiz aylarda Deniz adını verdikleri kız çocukları dünyaya gelmişti.

İlk evliliğini 1997 yılında Ebru Şallı ile yapan sanatçı Sabancı Korusu'nda muhteşem bir törenle dünyaevine girmişti bir yıl sonra boşanmıştı. İkinci evliliğini 2000 yılında manken Yeşim Erçetin ile yaptı.

'Yorgunluk attım'

Bu evlilikten Lara Yağmur adında bir kızı olan sanatçı 2003 yılında Erçetin ile yollarını ayırdı. Üçüncü evliliğini 2014 yılında Birgül Orhon ile yapan şarkıcı aradığı mutluluğu bulamayıp boşanmıştı.

Orhan, önceki gün eşi ve çocuğu ile Bebek'te görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı "Önceki gün Kuruçeşme'de konserim vardı. Muazzam geçti. Bugün de onun yorgunluğunu atıyorum" dedi.

"Dünyanın en güzel duygusu'

İkinci kez baba olmasıyla ilgili sorulara Ozan Orhon "Muhteşem bir şey bu. Daha 9 aylık. Benim yaşam kaynağım. Deniz ile beraber gençleşiyorum. Sadece uyku problemimiz var uyumuyorum. İlk kızım Yağmur'da baba olmayı çok hissedememiştim. Çok yoğundum ve çok çalışıyordum. Şimdi daha çok vakit ayırıyorum.

Bir de Deniz folikasit bir çocuk, normal bir çocuk değil (gülüyor). Dünyanın en güzel duygusu" dedi.

'Değişim bana iyi gelmedi'

Orhon muhabirlerin 'Müziğe ara verdiğiniz için pişman mısınız?' sorusuna "Değişim bana iyi gelmedi, çok keskin bir karardı. Çok kaliteli şarkıların söylendiği bir ortam vardı ama bir anda hem müzik de hem de mekanların eğlence anlayışında yozlaşma olmuştu. Ben de böyle bir ortamda çok bulunmak istememiştim. Dingin ve doğa ile iç içe yaşamayı tercih etmiştim KKTC'de. Şimdi döndüm ve iyi ki de dönmüşüm diyorum" diyerek cevap verdi.