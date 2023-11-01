Ali Yerlikaya açıkladı! AK Parti'nin İBB Başkan adayı mı? 'Hatta sıfır ihtimal...'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın son dönemde artan popülaritesi nedeniyle AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapılacağı iddia edilmişti. Bakan Yerlikaya, Halk TV'den İsmail Küçükkaya aracılığıyla bu iddiaları yalanladı. İşte Yerlikaya'nın o yalanlaması...

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddiası gündemden düşmezken, Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi. Halk TV'den İsmail Küçükkaya, Bakan adına kendisine yapılan açıklamayı canlı yayında açıkladı.

Halk TV’de sunduğu ‘Yeni Bir Sabah’ programında İçişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir isimle konuştuğunu aktaran Küçükkaya, bu ismin verdiği bilgiye göre Ali Yerlikaya’nın 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde İBB adayı olmayı düşünmediğini söyledi. Küçükkaya o konuşmayı şöyle aktardı:

Programınızı sayın bakanla izledik

- İçişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir isim aradı. 'Programınızı izledik bakanlıkta, sayın Bakan da makamındaydı, izledi' dedi. Acaba Ali Yerlikaya, son zamanlarda tüm kesimlerden destek alıyor. Suç örgütlerinin üzerine gidiyor. Dedi ki bunların dışında düzensiz göç konusu da bakanlığın bir numaralı gündem maddesi.

Aklında yok, hatta sıfır ihtimal...

- "Sayın Bakan'ın ne aklında, ne fikrinde, ne kalbinde, ne de planlamasında hiç bir şekilde İBB adaylığı yok. Hatta sıfır ihtimal" dedi. "Bunu söylerseniz memnun oluruz" dedi. "Adaylığın tartışılmasını istemiyoruz" dedi.