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Ünlü oyuncunun evlat acısı, 10 yaşındaki oğlunu kaybetti

Ünlü oyuncunun evlat acısı, 10 yaşındaki oğlunu kaybetti

Rol aldığı dizi ve filmlerle ünlenen Avustralyalı oyuncu Eka Darville evlat acısıyla yıkıldı. Ünlü aktörün 10 yaşındaki oğlu beyin tümörüne yenik düştü.

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Power Rangers’da ve birçok Marvel yapımı dizide canlandırdığı rollerle tanınan Avustralyalı oyuncu Eka Darville, bir süredir beyin tümörü tedavisi gören 10 yaşındaki oğlu Mana'nın öldüğünü açıkladı.

“Oğlum şimdi ışıklarda dans ediyor”

Açıklamasıyla acı haberi duyuran aktör, paylaşımında tüm hayranlarını Mana için dua etmeye çağırdı. Power Rangers RPM ve Marvel'in Jessica Jones ve The Defenders dizilerindeki başrolleriyle tanınan Eka Darville, oğlu Mana'ya agresif glionöronal beyin kanseri teşhisi konulmasının ardından bu yılın başlarında kariyerine ara vermişti. ,

Avustralya'da doktorların yapabileceği çok az şey olduğunun söylenmesinin ardından Darville ve eşi Lila Amerika'ya taşındı. Talihsiz çocuk burada nisan ayında birincil tümörün mümkün olduğunca büyük bir kısmının alınabilmesi için yüksek riskli bir dizi ameliyat geçirdi.

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