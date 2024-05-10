37 kiloya kadar düşünce tahliye edilmişti! Nihal Candan Nişantaşı'nda görüntülendi
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Kara para aklıma suçlaması ile kardeşi Bahar Candan ile 5 buçuk ay cezaevinde kalan Nihal Candan, tutuklu bulunduğu süre içinde 37 kiloya kadar düşmüştü. Sonrasında tahliye olan Nihal Candan, Nişantaşı'nda oldukça bitkin halde görüntülendi.
Kara para aklama soruşturmasında tutuklanan ve 5.5 ay kaldığı cezaevinden anoreksiya (yemek yememe) hastalığına nedeniyle yaklaşık 10 gün önce tahliye edilen Nihal Candan, Nişantaşı'nda ortaya çıktı.
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37 kiloya kadar düşen sosyal medya fenomeni, SnobMagazin tarafından görüntülendi.
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Yorgun olduğu gözlenen ve bir arkadaşının koluna giren Candan, "Geçmiş olsun" sözlerine, "Çok teşekkürler" karşılığını verdi.
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GÖRÜNTÜLERE YORUM YAĞDI
Nihal Candan'ın bu görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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