Genç kadına karın iç zarından cinsel organ yapıldı!

Kayseri'de doğuştan cinsel organı ve rahmi olmayan 27 yaşındaki kadın hastaya karın iç zarından kapalı yöntemle cinsel organ yapıldı.

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Geçirdiği trafik kazasında rahmi olmadığı ortaya çıkan G.Y, evlendiğinde de doğuştan cinsel organının olmadığını öğrendi.

Hastalığı için şehir içinde ve dışında çok sayıda doktora başvuran G.Y, Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

G.Y, AA muhabirine, çok bilinmeyen bir hastalık olduğu için tedavide zorlanıldığını ve Kayseri Şehir Hastanesi'nde jinekolojik onkoloji doktoru Doç. Dr. Seda Şahin Aker'e yönlendirildiğini anlattı.

Yaklaşık iki hafta önce ameliyatın yapıldığını belirten G.Y, "Benim gibi çekinen vardır, doktora gitmeye utanan vardır. İhmal etmesinler, gitsinler, tedavilerini olsunlar. Ben sağlığıma kavuştum, onlar da kavuşsunlar." dedi.

Doç. Dr. Seda Şahin Aker ise doğumsal cinsiyet gelişim bozukluklarının yaklaşık 5 bin ila 10 bin doğumda bir görüldüğüne dikkati çekti.

Hastaların genellikle ergenlik döneminde adet görmedikleri için hastaneye başvurduklarını böylece tanı konulduğunu aktaran Aker, "Genellikle bize başvuranların rahimleri de bulunmamakta. Vajinalarının da büyük bir kısmı bulunmuyor ya da üçte biri gelişmiş oluyor. Bu hastaların her iki yumurtalığı da sıklıkla mevcut fakat farklı pozisyonlarda olabiliyor. Ayrıca böbrek anomalileri (Belli bir ölçüye, belli bir kurala uymama durumu) de hastalara eşlik edebiliyor." diye konuştu.

Karın iç zarından yapıldı

Hastaneye başvuran ve vajina oluşturdukları hastada vajina ve rahim bulunmadığını, ayrıca sağ böbreğinde sorun olduğunu anlatan Aker, şöyle devam etti:

"Hastaya kendi karın zarını kullanarak kapalı yöntemle vajina oluşturma ameliyatı gerçekleştirdik. Bunu Kayseri Şehir Hastanesinde ilk kez uyguladık. Bu ameliyatın başka metotları da var. Koldan, bacaktan deri greftiyle (deri naklini içeren bir tür cerrahi işlem) yapılan var, bağırsak da işlemde kullanılabilir. Bunların komplikasyon oranları daha yüksek. Uyguladığımız yöntem, hastanın kabulü açısından daha uygun, komplikasyon oranı daha düşük. Bizim için de süre anlamında daha avantajlı. Bu hastaların maalesef gebe kalma şansları bulunmamakta. Bu hastalıklara sahip insanların çok ağır bir psikolojik yükü var ve bu yükün en azından normal evlilik hayatı sağlayarak üstesinden gelmeye çalışabiliriz. Hastamız evli, biz ona evlilik hayatının olağan akışına uygun bir imkan yaratarak hastamızı taburcu ettik. Yaklaşık iki haftalık bir süreç geçirdik hastayla. Şu anda istediğimiz, beklediğimiz sonuçları elde ettik."

Aker, bu ameliyatlarda daha çok bağırsak kullanıldığını ancak bağırsağın zamanla koku, akıntı, daralma gibi problemlere sebep olabildiğini belirtti.

"Hasta hem hızlı taburcu olabilmekte hem hızlı iyileşebilmekte"

Koldan ve bacaktan alınan deri greftleriyle de bu işlemin yapılabildiğini anlatan Aker, "Deriyi kullandığınız zaman orada bir kanser her zaman gelişebilir. Hastanın kendi karın iç zarını kullanarak yaptığımız yöntemde bu riskler görülmemekte. Hasta hem hızlı taburcu olabilmekte hem hızlı iyileşebilmekte hem de kendi dokularıyla herhangi bir sıkıntı yaşamadan vajina sahibi olabilmekte." ifadelerini kullandı.

Aker, bu tür operasyonları belli başlı merkezlerin yapabildiğini, İç Anadolu'da Ankara'dan sonra bu işlemi yapan bir merkez oldukları için gurur duyduklarını dile getirdi.

Bu tedaviyle ve hastalıkla ilgili bir farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Aker, "Doktor olarak tüm tıbbi imkanları sonuna kadar kullanmaya özen gösteriyoruz. Böyle bir sıkıntısı olan varsa lütfen kliniğimize başvurmaktan çekinmesin." dedi.