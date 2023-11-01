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CHP'li bir grup milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP'li bir grup milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptı

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, CHP TBMM Grubu'nun 130 milletvekilinden 95'i olarak hafta sonu yapılacak 38. Olağan Kurultay'da, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme yönünde imza verdiklerini söyledi.

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CHP'li bir grup milletvekiliyle Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Akbulut, "Yenilenmenin, örgütümüzü güçlendirecek, güven bağımızı pekiştirecek ve sosyal demokratların birliğini koruyacak bir rotada ilerlemesi kaçınılmazdır. CHP, altı okuyla, programıyla, sosyal demokrasinin evrensel ilkeleriyle mücadelesini sürdüren bir çizgidedir." diye konuştu. Genel seçim sonuçlarını anımsatan Akbulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kılıçdaroğlu liderliğindeki yenilenme sürecini sonuna kadar destekliyoruz"

Birbirimizle kavga edecek zamanımız yok ama fikirlerimizin zenginliğiyle güçlenecek bir partimiz var. Yenilenme süreci ayrışarak değil birleşerek gerçekleşecektir. Bizler 95 milletvekili olarak tarihten gelen gücümüzle, Ulu Önder, Ebedi Liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize miras bıraktığı partimizin yenilenme sürecinin Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde gerçekleşebileceğini görüyor; bilgisi, birikimi ve tecrübesiyle Sayın Kılıçdaroğlu liderliğindeki yenilenme sürecini sonuna kadar destekliyoruz."

Hafta sonu CHP 38. Olağan Kurultayı'nın yapılacağını hatırlatan Akbulut, "CHP TBMM Grubu'nun 130 milletvekilinden 95'i olarak hafta sonu yapılacak 38. Olağan Kurultay'ımızda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme yönünde imzalarımızı verdik." dedi.

Öte yandan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, imza atan 95 milletvekilinden bir kısmının yurt dışı ve şehir dışı görevleri dolayısıyla toplantıya katılamadığını kaydetti.

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