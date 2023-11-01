Haftada bir kez kereviz tüketen şifa buluyor

Yüzyıllardır hem geleneksel olarak hem de alternatif olarak doğal ilaç olarak kullanılan apigenin, kanser hücrelerini öldürmesi ve büyümesini engellemesi yönünden büyük önem taşıyor.

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Uzmanlar, kerevizin içerisinde bulunan apigeninin birçok kronik hastalığa kalkan olduğunu vurguluyor. İşte, kereviz tükettiğinizde vücuda sağladığı faydalar...

Düşük kalorili olması nedeniyle kilo kontrolüne yardımcı olan kereviz, yüksek lif içerdiği için özellikle diyet sürecinde saatlerce tokluk hissi yaratıyor.

Bol miktarda antioksidan içeren kereviz, yaşlanmayı durduruyor, hücrelerin yenilenmesini sağlıyor. Serbest radikallerle savaşan, hücre hasarını önleyen, DNA yıpranmasını engelleyen kereviz doğal ilaç olarak biliniyor. C

Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayan C vitamini, kerevizde bol miktarda bulunuyor. Cildin yaşlanmasını önleyen C vitamini, yıpranan hücreleri onarıyor. Kerevizin içerisinde bulunan bileşikler, vücuttaki iltihaplanmayı azaltıyor. Hastalıklardan koruyan, enfeksiyonu bitiren kereviz böbrekleri koruyor.

Düzenli tüketildiğinde kan basıncını düşüren kereviz, hipertansiyon riskini azaltıyor. K vitamini içeren kereviz, kanın pıhtılaşmasını engelliyor, kemikleri besliyor. Haftada bir kez tüketildiğinde kemiklerin güçlenmesini sağlayan kereviz, kemik erimesini de önlüyor.