Ahmet Davutoğlu'ndan muhalefete 'Hamas' tepkisi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi TBMM Grup Toplantısında konuştu. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların insanlık tarihinin gördüğü en büyük katliamlardan biri olduğuna dikkati çeken Davutoğlu, "Her gün bütün dünya liderlerinin önünde Gazze'de büyük bir dram, büyük bir trajedi yaşanıyor. Dün de mülteci kampı bombalandı, 100'e yakın kardeşimiz şehit edildi" ifadelerini kullandı.

Muhalefet partilerinin İsrail'in Gazze saldırılarındaki tutumuna tepki gösteren Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Açık ifade edeyim, muhalefette Hamas ile İsrail'i, işgalcilerle işgal altında olanları, zalimlerle mazlumları bir araya getiren yorumlar yaptılar. Esefle söylüyorum; 'her ikisi de terördür' diyen Orta Doğu'yu ve hukuku bilmiyor demektir. Onlar da Cumhuriyet'i tekellerine alıp, sanki Cumhuriyet ile Gazze karşılıklı bir şeymiş gibi kutuplaşmanın Cumhuriyet kanadında durdular. Bir tek farklı tavır ortaya koyan bizdik. Biz, hem Gazze için daha olayın ortaya çıkmasından hemen sonra ilk hafta sonu Karamollaoğlu ile birlikte büyük bir mitingin içinde yer aldık ve sesimizi yükselttik. Cumhuriyetimizin kutlanması konusunda da bu tekeli kimseye bırakmadık."

Davutoğlu, hem Gazze'yi hem de Cumhuriyet’i savunduklarını vurgulayarak, "Kimse onurumuzu da hüznümüzü de tekele almasın. Gazze'de dökülen her damla kanın, gözyaşının takipçisi, savunucusu da biziz, İstiklal ordularının ve Cumhuriyetimizin sahibi de biziz. Ne Gazze istismarı, ne Cumhuriyet istismarı. Gerçek ve hakiki bu toprakların Anadolu insanı her ikisinin de kıymetini bilir. Her ikisi için de ayağa kalkar. Gazzeliler diyor ki; -eğer şehitlikse Hazreti Azrail'in mesajı da baş göz üzerine-. Biz de o Gazzelileri selamlıyoruz. Korkmadan, cesaretle bir zulme baş kaldıranları selamlıyoruz. Hiç kimsenin kırmasından çekinmeden selamlıyoruz. Birleşmiş Milletler aciz, sessiz, herhangi bir tavır almaktan ve korumaktan maalesef geride" diye konuştu.