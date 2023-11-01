MHP lideri Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya destek
MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabından Müge Anlı ve Dostları Sanat Okulu Projesi’ne ilişkin açıklama yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma duygusunun canlı olmasının milli varlığın iftihar edilecek hasletlerinden birisi olduğunu belirtti.
Türk kültür ve medeniyetinin ağırlık merkezinin insan olduğunu vurgulayan Bahçeli, "İnancımıza göre insan yaratılmışların en şereflisidir. Bizim anlayışımıza göre insan insana yar ve yuva olmalıdır" ifadesini kullandı.
Bahçeli, ATV'de dikkati çeken programlara imza atan Müge Anlı'nın aynı zamanda sosyal yaraların sarılmasına, haksızlığa uğrayanların sesi olmaya takdir edilecek ölçülerde devam ettiğini ve destek verdiğini belirterek şunları kaydetti:
Sayın Anlı'nın başlatmış olduğu 'Aşevleri Projesi'nin yanı sıra Roman kardeşlerimizi kapsayan 'Sanat Okulu Projesi' bizim nazarımızda değerli bir girişimdir.