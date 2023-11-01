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Ziraat Katılım Somali'nin başkentinde şube açtı!

Ziraat Katılım Somali'nin başkentinde şube açtı!

Ziraat Katılım, Somali'nin başkenti Mogadişu'da yurt dışındaki ikinci şubesinin açılışını gerçekleştirdi.

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Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 29 Ekim'de Mogadişu'da gerçekleşen resmi açılış törenine, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi İbrahim Mete Yağlı, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Somali Maliye Bakanı Bihi Iman Cige, Somali Ticaret Bakanı Jibril Abdirashid Haji, Somali Merkez Bankası Başkanı Abdirahman Mohammed Abdullahi ile Türk ve Somali kurum ve kuruluşlarından temsilciler, iş insanları ve davetliler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı, Türkiye ile Somali arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik güçlü bir irade gösterdiklerini ifade ederek, Ziraat Katılım'ın Somali'de yer almasının ülkenin ekonomik büyümesine vereceği katkıları vurguladı.

Ziraat Katılım Genel Müdürü Özdemir de "Öncelikle bugün Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümüne kavuşmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Somali şubemizin açılışını bu anlamlı günde gerçekleştiriyor olmaktan da ayrıca memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Özdemir, köklü tarihsel bağlara sahip olan Türkiye-Somali ilişkilerinin, karşılıklı güven, dostluk ve kazan-kazan anlayışı politikasıyla devam ettiğini belirtti.

Özdemir, "Devletimizin Afrika vizyonu doğrultusunda açılışını yaptığımız Somali şubemiz, Türkiye ve Somali arasındaki dış ticaretin gelişimi ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinde köprü görevi üstlenecektir." görüşlerini aktardı.

Ziraat Katılım'ın Afrika kıtasındaki faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Özdemir, şunları kaydetti:

"Bankamız, sadece Türkiye'de değil, bölgesinde de sinerji oluşturan, sürekli değer üreterek her aşamada paylaştıkça daha fazlasını müşterilerine öneren, evrensel, saygın ve lider bir katılım finans kurumu olma yolunda çalışmalarına devam ediyor. Devletimiz, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleriyle Afrika kıtasının ekonomik ve sosyal kalkınmasına, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Ziraat Katılım olarak, Afrika kıtasında bankacılık faaliyetlerine başlayan ilk Türk bankasıyız.

2020'de Sudan'da açtığımız şubenin ardından 2023'te Somali'deyiz. Somali'de katılım bankacılığı sektörünün faaliyet hacmini üst seviyelere taşımanın yanı sıra Türkiye-Somali arasındaki ticaret hacminin artırılması ve Türkiye'de bankacılık sektöründeki kazanımların dost ve kardeş ülke Somali'de hayata geçirilmesini hedefliyoruz. Katkılarıyla bizleri destekleyen ve her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, sürecin bugünlere gelmesinde destek veren tüm yetkililere ve iş ortaklarımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

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