İsrail'e Gazze tünellerinde ağır darbe! İsrail, 'sansür' nedeniyle ayrıntıları yayınlamadı askerleri için dua istedi

İSRAİL gizli olarak başlattığı Gazze'ye yönelik kara harekatında çok ağır bedel ödedi. Dün Gazze tünellerine giren İsrail askerleri ile Hamas üyeleri arasındaki çatışmalarda çok sayda İsrail askerinin öldüğü belirtilirken, Savunma Bakanı Gallant, "Son günkü bedel oldukça ağırdı" itirafında bulundu. İsrail ordusu ise "Gazze'de çok tehlikeli bir olay yaşandı. Ayrıntıların yayınlanmasına sansürden dolayı izin verilmez, ordudaki askerlerimiz için dualarınızı yoğunlaştırın" çağrısı yaptı.

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İsrail'in Gazze şeridini işgal harekatının bedeli çok ağır oldu. Kara harekatına dünyayı kandırmak için gizliden başlayıp Gazze'yi işgal planını devreye sokan İsrail, dün hiç beklemediği bir darbe yedi. Gazze tünellerinde başlayan çatışmalarda çok sayıda İsrail askerinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Son günkü bedel oldukça ağırdı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, dünkü çatışmalarda İsrail güçlerinin “önemli başarı elde ettiğini" savunarak, “Maalesef savaşın bir bedeli var. Son günkü bedel oldukça ağırdı." dedi. Gallant, “Buna rağmen devam edip kazanmaya kararlıyız” diye ekledi.

Yayınlanmasına sansürden dolayı izin yok!

Gallant'ın ardından İsrail kaynaklarından yapılan açıklamalarda, "Gazze Şeridi'nde çok tehlikeli bir olay yaşandı. Ayrıntıların yayınlanmasına sansürden dolayı izin verilmez, ordudaki askerlerimiz için lütfen dualarınızı yoğunlaştırın." çağrısı yapıldı.

09:16 İsrail ordusu açıkladı: 11 binden fazla yeri vurduk

İsrail, uluslararası kamuoyundan gelen ateşkes çağrılarına rağmen Gazze’ye yönelik saldırılarını şiddetlendirerek artırmaya devam ediyor.İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi genelinde 11 binden fazla yerin vurulduğu aktarıldı.

08:00 İki hastanenin yakıtları birkaç saat içinde tükenecek

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kidra, Reuters'a, Gazze'deki Şifa Tıp Kompleksi ve Endonezya Hastanesi'ndeki jeneratörlerin yakıtının birkaç saat içinde tükeneceğini söyledi. Sözcü, Gazze'deki benzin istasyonları sahiplerine mümkünse bu iki hastaneye acilen yakıt takviyesi yapmaları çağrısında bulundu.

07:00 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'e gidiyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bu hafta yeni bir Orta Doğu gezisina başlayacak. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "Bakan Blinken Cuma günü İsrail hükümetinin üyeleriyle görüşmek üzere İsrail'e gidecek ve ardından bölgede başka duraklara uğrayacak" dedi ve daha fazla ayrıntı vermedi.

06:20 Gazze'de iletişim ve internet yeniden tamamen kesildi

Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel, sabaha karşı Gazze Şeridi'ndeki iletişimin ve internetin tamamen kesildiğini duyurdu. Şirketin, X platformunda yaptığı açıklamada, "Daha önce bağlanan uluslararası şebekenin yeniden kesilmesi nedeniyle Gazze Şeridi'nde tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanıldı. Paltel şirketi, 27 Ekim'de İsrail saldırıları sonucu Gazze'de kesilen iletişim ve internet hizmetinin aşamalı olarak yeniden verildiğini duyurmuştu.