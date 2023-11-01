Kredi kartı kullanımı zirvede, borçlar yüzde 180 arttı

Merkez Bankası'nın, seçimlerin hemen ardından politika faizinde yaptığı artışlar kredi kartı ve KMH hesaplarında da faiz oranının artışına sebep oldu.

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Hayat pahalılığı vatandaşın gelirini eritince borçlanma da peşi sıra geldi. Tüketime dayalı bireysel borçlulukta sürekli artışlarsa devam etti. Ekonomim.com'un haberine göre, Merkez Bankası’nın haziran ayından itibaren politika faizinde yaptığı artışlar kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarında faiz oranlarının yüzde 1,36 ve yüzde 1,66'dan yüzde 3,66 ve yüzde 4,72'ye çıkmasına neden oldu.

Ancak faiz oranlarının oldukça yüksek artışına rağmen tüketicilerin bireysel kredi kartı ve kredili mevduat hesapları hız kesmeden büyümesini sürdürdü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 9 aylık Fintürk verilerine göre toplam bireysel kredi kartı borcu yüzde 180,2, KMH borcu ise yüzde 177,6 arttı. KMH borcu en fazla artan il Hakkari, bireysel kredi kartı borcu en çok yükselen il de Diyarbakır oldu.

BDDK illere göre bireysel kredi kartı ve kredili mevduat hesabı verileri tüketicinin frene basamadığını ortaya koyuyor. Özellikle bazı illerde dikkat çekici şekilde sert yükselişler görüldü. Geçen yılın ilk 9 ayında tüm illerde toplam kredi kartı borcu 348 milyar 206 milyon 18 bin lira iken bu yılın ilk dokuz ayında yüzde 180,24 artışla 975 milyar 806 milyon 521 liraya yükseldi.

Diyarbakır'da bireysel kredi kartı borcu ilk dokuz ayda 243,12 artarken, Şanlıurfa'da yüzde 238,4, Hakkari'de yüzde 230,22, Kilis'te yüzde 227,9, Gaziantep'te yüzde 217,3, Siirt'te yüzde 212,2, Mardin'de yüzde 208,7'lik artışlar yaşandı. Bu illerde geçen yıla göre 3 kattan fazla artışlar görüldü. Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri bireysel kredi kartı borcu en fazla katlanan iller listesinde ilk 17 sıranın da sahibi durumunda.