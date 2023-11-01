BIST 7.432
DOLAR 28,33
EURO 29,90
ALTIN 1.806,17
HABER /  GÜNCEL

Hakan Fidan'dan İsrail-Filistin savaşı açıklaması: Garantör olarak sorumluluk almaya hazırız

Hakan Fidan'dan İsrail-Filistin savaşı açıklaması: Garantör olarak sorumluluk almaya hazırız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı ile ortak basın toplantısında daha önce gündeme getirdiği garantörlüğü yineledi. Ateşkes konusunda çalıştıklarını belirten Fidan, "Garantör olarak sorumluluk almaya hazırız" dedi.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Hakan Fidan, "Garantör olarak sorumluluk almaya hazırız" dedi. 

Fidan ayrıca İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yakında Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi.

"Önce ateşkes sonra kalıcı barış"

Şiddetin bölgesel bir savaşa dönüşmesini istemediklerinin altını çizen Fidan, "Önce ateşkes sonra kalıcı barış için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Fidan "Ukrayna için ayrı Filistin için ayrı standart olamaz, adil bir dünya istiyorsak her zaman ilkeli ve tutarlı davranmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Fidan, "Bölge ülkelerini etkisi altına alacak bir savaşa dönüşmesini istemiyoruz. Aktörleri kalıcı barışı teşvik etmeye çağırıyoruz" diye konuştu.

İranlı bakandan "Bölgede durum kontrolden çıkabilir" uyarısı

Siyonist rejimin başta soykırım, savaş suçu olmak üzere kadınlar, çocuklar ve sivilleri Gazze'de öldürmeye devam ettiğini belirten İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, "Savaş durdurulmadığı takdirde bölgede durumun kontrolden çıkmasının sorumluluğu ABD, İsrail ve savaş suçlarını destekleyenlerin üzerindedir" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
BM'de üst düzey diplomattan istifa: Filistin'de yaşananlar soykırımdır
BM'de üst düzey diplomattan istifa: Filistin'de yaşananlar soykırımdır
Gençlere 150 bin TL kredi müjdesi Bakan Göktaş tüm şartları anlattı
Gençlere 150 bin TL kredi müjdesi Bakan Göktaş tüm şartları anlattı
2024 hac kurası yarın çekilecek!
2024 hac kurası yarın çekilecek!
2,5 TL yeni madeni para geliyor! Darphane hazırlıkları tamamladı
2,5 TL yeni madeni para geliyor! Darphane hazırlıkları tamamladı
Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi!
Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi!
Hayatları TRT Belgesel'de yayınlanmıştı: 9 çocuklu kadın eşini aldattı! Aşk notu ortaya çıktı
Hayatları TRT Belgesel'de yayınlanmıştı: 9 çocuklu kadın eşini aldattı! Aşk notu ortaya çıktı
TİKA'dan Afgan çiftçilere buğday tohumu ve gübre desteği!
TİKA'dan Afgan çiftçilere buğday tohumu ve gübre desteği!
Ergin Ataman Panathinaikos taraftarının sevgi gösterisi için konuştu
Ergin Ataman Panathinaikos taraftarının sevgi gösterisi için konuştu
İstanbul ve Marmara'da kentsel dönüşüm hızlanacak!
İstanbul ve Marmara'da kentsel dönüşüm hızlanacak!
Didem Soydan'dan tartışma yaratan cinsellik açıklaması geldi
Didem Soydan'dan tartışma yaratan cinsellik açıklaması geldi
Numan Kurtulmuş'tan Prof. Dr. Özbudun için taziye mesajı
Numan Kurtulmuş'tan Prof. Dr. Özbudun için taziye mesajı
Çam balı rekoltesinde hayal kırıklığı! Beklentiler gerçekleşmedi
Çam balı rekoltesinde hayal kırıklığı! Beklentiler gerçekleşmedi