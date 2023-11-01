Hakan Fidan'dan İsrail-Filistin savaşı açıklaması: Garantör olarak sorumluluk almaya hazırız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı ile ortak basın toplantısında daha önce gündeme getirdiği garantörlüğü yineledi. Ateşkes konusunda çalıştıklarını belirten Fidan, "Garantör olarak sorumluluk almaya hazırız" dedi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Hakan Fidan, "Garantör olarak sorumluluk almaya hazırız" dedi.

Fidan ayrıca İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yakında Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi.

"Önce ateşkes sonra kalıcı barış"

Şiddetin bölgesel bir savaşa dönüşmesini istemediklerinin altını çizen Fidan, "Önce ateşkes sonra kalıcı barış için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Fidan "Ukrayna için ayrı Filistin için ayrı standart olamaz, adil bir dünya istiyorsak her zaman ilkeli ve tutarlı davranmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Fidan, "Bölge ülkelerini etkisi altına alacak bir savaşa dönüşmesini istemiyoruz. Aktörleri kalıcı barışı teşvik etmeye çağırıyoruz" diye konuştu.

İranlı bakandan "Bölgede durum kontrolden çıkabilir" uyarısı

Siyonist rejimin başta soykırım, savaş suçu olmak üzere kadınlar, çocuklar ve sivilleri Gazze'de öldürmeye devam ettiğini belirten İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, "Savaş durdurulmadığı takdirde bölgede durumun kontrolden çıkmasının sorumluluğu ABD, İsrail ve savaş suçlarını destekleyenlerin üzerindedir" dedi.