Çam balı rekoltesinde hayal kırıklığı! Beklentiler gerçekleşmedi

Dünyanın çam balı üretim merkezi durumundaki Muğla’da küresel iklim değişikliği, orman yangınları ve hava şartları nedeniyle çam balı üretiminde büyük düşüş yaşanıyor.

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Eylül-Kasım ayları arasında Muğla’da çam balı üretimi için bal ormanlarına gelen aracılar, beklentilerinin altında rekolte ile karşılaştı. Yıllık 25-30 ton çam balı üretiminin gerçekleştirildiği Muğla’da, bu yıl rekolte 13-15 bin ton arasında bekleniyor. Yılın 12 ayı sürekli Türkiye’nin dört bir köşesini bal üretimi için dolaşan arıcılar, Muğla’da 5-10 yıl önce gerçekleştirdikleri üç sağım çam balında ikinci sağımı yapıyorlar. İlk sağımda çiçek ve çam balı karışımı ürün alan bal üreticileri, ikinci sağımda aldıkları verim sonrası üçüncü sağımın zor olduğunu açıkladılar.

“Beklentimizi alamadık”

15 yıldır arıcılık yaptığını açıklayan Muğlalı Fatma Keskin, “300 arı kovanım var. Beklentimiz çok ama beklentimizi alamadık. Fiyat çok düşük. Toptan kilosu 125 liraya gelmiyor. Tenekesi 5 bin lira olursa ancak kurtarır” dedi.

“Teneke fiyatı 3 bin 500 lira bekliyoruz”

Bal sağımı sırasında arıların sağım yapılan çadıra saldırmalarının tek nedeninin çamlarda basra olmamasından kaynaklandığını belirten bal üreticisi Mehmet Öztürk, “Geçen yıla oranla bir tık daha iyi. Orman yangınlarının büyük etkisi oldu. 2 yıl önce diğer illere gidişte mazot 4-4,5 lira idi, dönüşte, 6,6,5 lira oldu. Bu sene nakliye için bizden 30 bin lira para istiyorlar. İşçi parası hariç. Mazot olmuş 40 lira, şeker Bin 600 lira. Toptan teneke fiyatı 3 bin veya 3 bin 500 lira olsa arıcı mağdur olmaz. Kilo bazına vurduğunuz zaman çok bir para da değil” dedi.

“10 kovanda 27 kilo”

Üç dört arkadaş ile bal üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Mustafa Kara, geçen yıl ile bu yıl arasında üretim anlamında çok fazla bir değişikliğin olmadığını belirterek, “Görünüşe göre çok büyük bir değişiklik yok. Çok güçlü olan arılar bir miktar fazla alabiliyor. Ama zayıf arı olduğu yerde sayıyor. Fiyat olarak tenekesi en az 3 bin lira bekliyoruz toptan. Biz burada üç arkadaşız ve 500 arı kovanımız var. 10 kovan bir teneke veriyor. Bu da 27 litre eder. Buda beklentimizin çok altında” dedi.