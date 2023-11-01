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"Ben polisim" diyerek dolandırıcılık yapıyorlardı!

"Ben polisim" diyerek dolandırıcılık yapıyorlardı!

Kırıkkale'de kendilerini polis olarak tanıtarak "terör soruşturması" yalanıyla telefonla aradıkları bir kişinin 5 bin dolar ve 60 bin Türk lirası değerindeki ziynet eşyasını dolandıran 3 şüpheli tutuklandı.

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Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 30 Ekim'de H.M.S.C.'nin (46) polis olduğunu söyleyen kişilerce dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan incelemede, kimlikleri tespit edilen M.K. (27), V.O. (23) ve Z.G.'nin (21), mağdur şahsa telefonla ulaşarak, isminin yasadışı terör örgütüne üyelik soruşturmasında geçtiğinden bahsedip şahsı korkuttuğu ve para istediği ortaya çıktı.

Olayın devamında mağdur şahsın 5 bin dolar ve 60 bin Türk lirası değerindeki ziynet eşyayı, ikametine gelen şüphelilere elden teslim ettiği belirlendi. Polis ekipleri, şehrin giriş ve çıkışlarındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceleyerek, şüphelilerin Ankara'da olduğunu tespit etti. Bulundukları mekandan gözaltına alınan 3 şüpheli, Kırıkkale'ye getirildi.

Şüphelilerin üzerinde bulundurduğu 5 bin dolar, 2 altın kolye, bir çift altın küpe, altın yüzük ve altın bileklik, sahibine şahsa teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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