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Öğrencilere cep telefonu desteği için nereye başvuru yapılacak?

Öğrencilere cep telefonu desteği için nereye başvuru yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından üniversite öğrencilerine verilecek cep telefonu ve bilgisayar desteğinin ayrıntılarını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 3 saat 45 dakika sürdü.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameraların karşısına geçti. Erdoğan, öğrencilerin merakla beklediği teknoloji desteğinin ayrıntılarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine "9 bin 500 lirayı aşmayan telefon ve bilgisayar için 5 bin 500 liraya kadar teknoloji desteği vereceklerini ve bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz 10 GB da kota tanımlayacaklarını söyledi.

"Hedefimiz sürüdürelebilir büyüme"

Aile ve Gençlik Bankası çalışmalarını da tamamladıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı, "Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız" dedi. Erdoğan, ayrıca ilan sitelerine yönelik de Kabine'de alınan kararı açıkladı.

Cumhurbaşkanı, 1 Kasım'dan itibaren ilan sitelerine sahte ve yanıltıcı ilan almaları halinde 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulayacaklarını söyledi. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde; "Türkiye Yüzyılını inşa süreci hedefiyle çıktığımız yolculuğumuz sürüyor. Ülkemizi dünyada hak ettiği yere getirmenin mücadelesini veriyoruz. Dış politika kulvarında yoğun bir programımız vardı.

Orta Vadeli Programın tamamlayıcısı niteliğindeki 14. Kalkınma Programını yakında sunacağız. Hiçbir ayrım yapmadan milletimizin her bir ferdini OVP'ye destek olmaya davet ediyorum. 85 milyon el ele gönül gönüle Türkiye'yi hedefleriyle buluşturacağız.

Türkiye'yi büyütmek ve güçlendirmek, hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun hepimizin ortak hedefidir. Türkiye Yüzyılını biz ilan etmiş olsak da bu 85 milyonun ortak idealidir. Hedefimiz sürdürülebilir büyüme. Önyargılar kırıldıkça yatırımlar da artacak. YENİ ANAYASA MESAJI Cumhur İttifakı olarak yeni yasama döneminde ülkemizi sivil ve özgürlükçü bir anayasa kavuşturmak için çabalarımızı yoğunlaştıracağım.

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