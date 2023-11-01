Vivo X100 serisi tüm hatlarıyla netleşti, işte tasarımı ve fiyatı

Vivo'nun merakla beklenen amiral gemisi telefonları Vivo X100 serisi tüm hatlarıyla netleşti. Tanıtımdan önce Vivo X100'ün tasarımı ve fiyatı ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Uzun zamandır gündemde olan Vivo X100 serisi, tüm detaylarıyla netleşmeye başladı.

Tepe model Vivo X100 Pro+ ise muhtemelen 2024'ün başlarında vitrine çıkacak. Kaçıranlar için Vivo X100 serisinde yer alacak temel ve Pro modelin önümüzdeki haftalarda görücüye çıkması bekleniyor.

Dolayısıyla tanıtım tarihi yaklaştıkça yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Bugün ise serinin temel modeli Vivo X100, Çin'in e-ticaret platformu Jingdong Mall'da (JD.com) listelenmeye başladı. Buna göre Dimensity 9300 platformundan destek alacak cihazın 12GB RAM ve 256GB depolama sürümü 3.999 yuan yani 547 dolar fiyata sahip olacak.

Ayrıca geçtiğimiz saatlerde akıllı telefonun tasarımı da gün yüzüne çıktı. Görüntülere bakıldığında selefini andıran modelin, periskop telefoto fotoğrafçılığı için Vario-APO-Sonnar Zeiss lensli üçlü kamera kurulumuna sahip olacağını görüyoruz. Vivo X100 Pro tanıtımdan önce test edildi: İşte özellikleri 1 gün önce eklendi Ayrıca arka yüzeyde kavisli tasarıma sahip olan telefonun alt çerçevesinde bir adet hoparlör ve USB C portuna yer verilmiş. Ses ve güç tuşları ise sağ çerçevede konumlandırılmış. Vivo X100 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Amiral gemisi telefonların çıkış tarihi ise halen netleşmedi.