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Norveçli ve ABD'li firma anlaştı! Karadan havaya füze geliştirecekler!

Norveçli ve ABD'li firma anlaştı! Karadan havaya füze geliştirecekler!

Norveç'in "Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemi" (NASAMS) geliştirmesi konusunda ABD'li ve Norveçli firma anlaşma imzaladı.

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Norveç Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD merkezli "Raytheon" firması ile Norveç merkezli "Kongsberg Defence & Aerospace" arasında ABD'nin başkenti Washington'da bir anlaşma imzalandı.

Anlaşma kapsamında iki şirket, Norveç'in NASAMS geliştirmesi konusunda birlikte çalışacak.

Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram, yaptığı açıklamada, "Havadan gelen tehditlere karşı sivil ve askeri hedefleri korumak için hava savunmamızı güçlendirmemiz ve genişletmemiz gerekiyor. Ukrayna'daki savaş, hava savunma sisteminin önemini gösterdi." ifadelerini kullandı.

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