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Arda Türkmen’in eşi Melodi Elbirliler trafikte saldırıya uğradı

Arda Türkmen’in eşi Melodi Elbirliler trafikte saldırıya uğradı

Ünlü şef Arda Türkmen’in eşi Melodi Elbirliler kızı Ada Siena ile birlikte trafikte olduğu esnada saldırıya uğradı

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Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren ünlü şef Arda Türkmen’in eşi Melodi Elbirliler trafikte korku dolu anlar yaşadı. Kızı Ada Siena ile birlikte trafikteyken saldıraya uğradığını söyleyen Melodi Elbirliler o anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Melodi Elbirliler sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; kavga, gürültü yokken trafiğin akmadığı sırada bir anda bir adamın arabasına vurmaya başladığını ve aşağı indirmeye çalıştığını söyledi. Elbirliler korku dolu anlarını şöyle anlattı; 'Bir anda gölge olarak birinin yaklaştığını hissetim. Sonra arabamın camlarına vurmaya başladı.

Kafamı çevirdiğim anlarda kapının kolunu zorlamaya başladı. Siena arkada oturuyordu yardımcımızla birlikte. İnsanlar gelmeye başlayınca kaçtı gitti' dedi.

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