2,5 TL yeni madeni para geliyor! Darphane hazırlıkları tamamladı

34 yıl önce tedavülden çıkarılan 2.5 TL’lik madeni paralar yeniden geliyor. Tüm hazırlıklarını tamamlayan Darphane, 2.5 TL’lik bozuk parayı basmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan onay bekliyor.

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Madeni paralara bir yenisi daha ekleniyor. İktidar, piyasada yaşanan ‘bozuk para' sorununu kısmen de olsa çözmek, 1 liralık madeni para üzerindeki aşırı baskıyı hafifletmek için 2.5 liralık madeni parayı basacak.

1989’da tedavülden kaldırıldı

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre hazırlıklarını tamamlayan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün 2.5 TL'lik yeni madeni paraları basmak üzere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan onay beklediği, onayın gelmesinin ardından paraların kısa sürede basılarak tedavüle çıkarılacağı öğrenildi. 2.5 TL'lik madeni paralar en son 34 yıl önce, 1989 yılında tedavülden kaldırılmıştı.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 TL'lik madeni paraların basımı için öneride götürdüğü, ancak Erdoğan'ın 2.5 liralık madeni paranın daha uygun olacağını yetkililere ilettiği öğrenildi. Bunun üzerine Darphane yetkililerinin 2.5 liralık madeni para üzerinde yeni bir çalışma yapıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu ifade edildi.

Atatürk rölyefi 5 TL'ye gitti

2.5 TL'lik madeni parada Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafının rölyefi kullanılmak üzere ilk çalışma yapıldı. Ancak bu rölyef Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel olarak hatıra niteliğinde basılan 5 TL'de kullanıldı. Bu nedenle 2.5 TL'de yeni bir rölyefin kullanılmasının planlandığı ifade edildi.

1 TL maliyetine 2.5 TL

1 TL'lik madeni paranın basım maliyetinin 2 lira 30 kuruş olduğunu belirten yetkililer, 2.5 TL'nin de aynı maliyetle basılacağını, bu sayede hem tasarruf sağlanıp hem de piyasadaki bozuk para açığının kapatılacağını söylediler.