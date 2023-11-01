BIST 7.458
DOLAR 28,33
EURO 29,90
ALTIN 1.805,67
HABER /  GÜNCEL

Gençlere 150 bin TL kredi müjdesi Bakan Göktaş tüm şartları anlattı

Gençlere 150 bin TL kredi müjdesi Bakan Göktaş tüm şartları anlattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Bankası'dan evlenecek gençlere kullandırılacak 150 bin lira krediyle ilgili kriterlerin belirlendiğini söyledi.

Abone ol

Hangi yaş aralığındaki gençlerin faydalanabileceğine ilişkin soru üzerine Bakan Göktaş, "18-27 yaş gibi, ama bunların hepsi Meclis’te görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış… Çiftlerin Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programından da faydalanması gerekiyor. Bu kriterlere uyan herkes bundan faydalanabilecek" dedi.

Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Göktaş, özetle şunları söyledi:

Aile ve Gençlik Bankası kredisinin kriterleri 

Meclise gönderdik, top mecliste, biz tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz. Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi.

Bütün kriterleri oluşturduk, bütün altyapı şu anda hazır. (Hangi yaşta gençler faydalanabilecek?) 18 -27 yaş gibi, ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış… Çiftlerin Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programından da faydalanması gerekiyor. Bu kriterlere uyan herkes bundan faydalanabilecek. 2 yıl boyunca geri ödemesiz. Sıfır faizle vereceğimiz bir destek. Yönetmelik çıkarmamız gerekiyor akabinde. Pilot bölgeden başlama nedenimiz, deprem bölgesindeki gençlerimize destek olmak. Oraya moral motivasyon olmak.

ÖNCEKİ HABERLER
2024 hac kurası yarın çekilecek!
2024 hac kurası yarın çekilecek!
2,5 TL yeni madeni para geliyor! Darphane hazırlıkları tamamladı
2,5 TL yeni madeni para geliyor! Darphane hazırlıkları tamamladı
Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi!
Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi!
Hayatları TRT Belgesel'de yayınlanmıştı: 9 çocuklu kadın eşini aldattı! Aşk notu ortaya çıktı
Hayatları TRT Belgesel'de yayınlanmıştı: 9 çocuklu kadın eşini aldattı! Aşk notu ortaya çıktı
TİKA'dan Afgan çiftçilere buğday tohumu ve gübre desteği!
TİKA'dan Afgan çiftçilere buğday tohumu ve gübre desteği!
Ergin Ataman Panathinaikos taraftarının sevgi gösterisi için konuştu
Ergin Ataman Panathinaikos taraftarının sevgi gösterisi için konuştu
İstanbul ve Marmara'da kentsel dönüşüm hızlanacak!
İstanbul ve Marmara'da kentsel dönüşüm hızlanacak!
Didem Soydan'dan tartışma yaratan cinsellik açıklaması geldi
Didem Soydan'dan tartışma yaratan cinsellik açıklaması geldi
Numan Kurtulmuş'tan Prof. Dr. Özbudun için taziye mesajı
Numan Kurtulmuş'tan Prof. Dr. Özbudun için taziye mesajı
Çam balı rekoltesinde hayal kırıklığı! Beklentiler gerçekleşmedi
Çam balı rekoltesinde hayal kırıklığı! Beklentiler gerçekleşmedi
Arda Türkmen’in eşi Melodi Elbirliler trafikte saldırıya uğradı
Arda Türkmen’in eşi Melodi Elbirliler trafikte saldırıya uğradı
"Ben polisim" diyerek dolandırıcılık yapıyorlardı!
"Ben polisim" diyerek dolandırıcılık yapıyorlardı!