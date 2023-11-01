Google artık matematik, fizik ve geometri sorularını çözecek

Google, Arama ve Lens için yeni özelliklerini açıkladı. Eğitim odaklı yeni özellikler; matematik, fizik ve geometri sorularını çözmeye odaklanıyor.

Abone ol

İster bir matematik ders kitabını inceliyor olun, ister karmaşık bir fizik problemi hakkında daha fazla bağlam elde etmek için internette arama yapın, bazen tam olarak istediğiniz şeyi bulamazsınız. Bu durumun farkında olan Google, özellikle öğrencilerin oldukça işine yarayacak yeni özelliklerini duyurdu.

Google artık öğretmen oldu

Google tarafından yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, Google Arama ve Google Lens üzerinden geometri, fizik ve matematik sorularını çözebilecek.