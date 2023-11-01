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Mısır'ın Refah Sınır Kapısı ağır yaralıların tahliyesi için açıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mısır'ın Refah Sınır Kapısı ağır yaralıların tahliyesi için açıldı

Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı ağır yaralıların Mısır'a geçişi için açıldı. Bekleyen bazı tırlar da sınır kapısının açılmasının ardından Gazze'ye geçti.

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Gazze Şeridi’ndeki ağır yaralı Filistinliler, tedavi edilmek üzere Mısır'a nakledilecek. Ambulanslar Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla yaralıları nakletmek üzere Mısır'dan Gazze tarafına girdi.

Abluka altındaki bölgeye insani yardım malzemesi taşımak üzere Mısır'da bekleyen bazı tırlar da sınır kapısının açılmasının ardından Gazze'ye geçti

Msır'ın Kahire Haberler (Al-QAhera News) kanalı da Mısır'dan yaklaşık 40 ambulansın, Gazze'deki ağır yaralı 80 kişinin, Mısır'da tedavi edilmek üzere hastanelere taşınması için Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptığını duyurdu.

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