Son dakika! İsrail yine mülteci kampını bombaladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İSRAİL, katliamlarına devam ediyor. İsrail, dün vurarak onlarca sivili katlettiği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı yeniden bombaladı. Bölgeden gelen ilk haberlere göre onlarca ölü ve yaralı var. Mülteci kampının vurulması sonucu dün 9 İsrailli rehine de ölmüştü.

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İsrail’in Filistin’e yönelik sivil katliamlarının ardı arkası kesilmiyor. Filistin Haber Ajansı, İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı’nı yeniden bombaladığını aktardı. Yapılan açıklamada bölgede onlarca insanın yaşamını yitirdiği ve çok sayıda insanın da yaralandığı kayıtlara geçti.

Aynı mülteci kampı dün de vurulmuştu

İsrail dün akşam saatlerinde Cibaliya mülteci kampına yönelik hava saldırısında bulunmuştu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in, Cibaliya mülteci kampına düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişi hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kampta tutulan 7 İsrailli rehine de öldü

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, çok sayıda sivilin bulunduğu Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik saldırısında 3'ü yabancı pasaport sahibi 7 sivil esirin öldüğünü duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim’den beri bölgede yaşamını yitirenlerin sayısını açıkladı. Resmi verilere göre 7 Ekim’den beri 8796 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail’in saldırılarında ölenlerin 3648’inin çocuk olduğu belirtildi.