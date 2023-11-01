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Yunanistan 2010'dan bu yana en sıcak ekim ayını yaşadı

Yunanistan 2010'dan bu yana en sıcak ekim ayını yaşadı

Yunanistan'ın, 2010'dan bu yana ülkenin tamamına yakınında en sıcak ekim ayını yaşadığı bildirildi.

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Yunanistan Meteoroloji Dairesinin yayımladığı rapora göre, gün içinde ölçülen en yüksek sıcaklığın, bu yıl ekim ayı ortalamasına bakıldığında, neredeyse ülkenin tamamında önceki yılların üzerine çıktığı görüldü.

Kiklad Adaları, Oniki Adalar ve Girit dışında, 2010'dan beri en sıcak ekim ayının yaşandığı ülkede, 2 bin metrenin üzerindeki yüksek alanlarda dahi hava sıcaklıklarında ekim ayı için beklenen düşüşler yaşanmadı.

Ekim ayı sıcaklıkları, mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, gündüz sıcaklıkları ekim ayı boyunca 20-29 dereceye kadar ulaştı.

Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre, bugünden itibaren hava sıcaklıkları düşecek ve ülke genelinde etkili olacak yağışlar başlayacak.

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