Uzmanlar açıkladı, mağazadan kıyafet alırken dikkat!

Artık önü alınamayan bir hastalığa dönüşen uyuz artık çok daha kolay bulaşıyor! Mağazadan kıyafet alırken bile uyuz olabilirsiniz! Uzman doktor açıkladı: Muayeneye gelen hastaların en az ikisinde uyuz vakası var...

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Dermatoloji Uzmanı Dr. Vildan Yazıcı, son dönemde uyuz vakalarında ciddi bir artış yaşandığını belirterek muayeneye gelen hastaların büyük bir kısmında en az iki uyuz vakası tespit edildiğini söyledi. Uyuzun temasla bulaşan bir hastalık olduğuna dikkat çeken Dr. Yazıcı, “Uyuz temasla bulaşan bir hastalıktır.

Kısa süreli tokalaşmalarla uyuz bulaşmaz veya ihtimal daha düşüktür. Fakat daha uzun süren sarılma, aynı kişisel eşyaları, aynı yatak, havlu ve giysileri kullanma gibi yollarla bulaşabilir. Mağazalarda denediğimiz kıyafetlerden de uyuz bulaşma riski var. Eğer denediğimiz kıyafeti bizden önce uyuz hastalığı olan biri denediyse hastalık bize de bulaşabilir, dikkatli olmakta fayda var” dedi.