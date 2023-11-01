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Canan Karatay pürüzsüz cildin sırrını verdi

Canan Karatay pürüzsüz cildin sırrını verdi

Ezber bozan Canan Karatay pürüzsüz cildinin sırrını ilk kez verdi! Amerikalılar kapış kapış bunu alıyor! Faydaları saymakla bitmiyor! Egzama, yara ne varsa hepsine ilaç oluyor

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Prof. Dr. Canan Karatay, yıllardır aynı sabunu kullanarak pürüzsüz cildinin sırrını paylaştı. Besinlerle ilgili yaptığı açıklamalarla tanınan Karatay, Amerika'da yaşarken de tercih ettiği bu sabuna büyük ilgi gösterildiğini belirtti.

Karatay, yeşil kalıp zeytinyağı sabununu yıllardır tercih ettiğini ve hatta Amerika'da yaşarken bu sabunu tercih etmek için gelen gidenlerden istediğini söyleyerek "Yeşil kalıp sabun. Yıllarca yeşil kalıp sabun kullanırım. Amerika'dayken de gelen gidenlerden hep yeşil kalıp sabun istedik. Şöyle bir anım var. Bir arkadaşımın kız kardeşine onkoloji tedavisi uygulanıyordu. Meme kanseri oldu. Kemoterapi sırasında ayaklarında ve ellerinde yaralar açıldı. Amerika'da her şey denendi. Konuşurken arkadaşıma kardeşi için yeşil kalıp sabunu önerdim. Elazığ'dan saf zeytinyağlı sabun geldi. Kimyasalları kesti ve o kız sabun kullandı. 15 günde ellerinde hiçbir şey kalmadı. Bu şekilde sabun popüler oldu. Bundan sonra misafirliğe giderken Amerikalılar benden sadece yeşil kalıp sabun istedi. Bu da arkadaşlarım arasında böyle bir anıydı." şeklinde konuştu.

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