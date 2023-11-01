Tekme vurduğu kesenin içerisine bakınca gözlerine inanamadı

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde mobilya ustası genç, yolda yürüdüğü sırada tekme vurduğu kesenin içinden 40 tane çeyrek ve yarım altın ile “kefem param” yazılı not buldu. Genç, bulduğu altınları sahibini bularak teslim etti.

Abone ol

Beyşehir ilçesinde mobilya ustası olan 23 yaşındaki Ali Barış Veren, evine giderken yolda gördüğü keseye tekme attı. Çöp varilinin yanına kadar savrulan keseden madeni para sesi duyan Ali Barış Veren, kontrol ettiği kesinin içinden çok sayıda altın ile “kefen param” yazılı bir not buldu.

Evine geldiğinde kese içerisindeki altınları sayan ve 20’si çeyrek, 20’si yarım olmak üzere toplamda 40 altın olduğunu belirleyen Ali Barış Veren, çevresindeki arkadaşlarına haber vererek altınların sahibine ulaşmaya çalıştı.

Altınların sahibinin kesedeki altınları ve yazılı notu bilen bir kadın olduğunu belirleyen Ali Barış Veren, ardından altınları sahibine teslim etti.

Ali Barış Veren, altınların sahibini bulabilmek için arkadaşlarına ve çevresine haber verdiğini belirterek, ”Kaybedenin de benimle aynı mahalle olan Yeni Mahalle’de olduğunu öğrendim. 40-45 yaşlarında bir teyze idi. Bize ulaştılar, ben de işi bıraktım gittim, adresine. Kesedeki altınları ve bilgi notunu hem telefonda hem de adresinde teyit edince güvenli bir şekilde teslim ettim. Karşılaşınca çok mutlu oldu. İnsanlık görevi zaten, yapmanız gereken bir şeydi” dedi.

Altınlarını kaybeden teyzenin yalnız yaşadığı için altınları teslim ederken görüntü alınmasını istemediğini de söyleyen Veren, keseyi kaybeden kadının altınlarını kuyumcuya hesaplattırmak için götürdüğü sırada düşürdüğünü anlattığını da sözlerine ekledi.