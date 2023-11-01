BIST 7.367
DOLAR 28,33
EURO 29,89
ALTIN 1.808,32
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Tekme vurduğu kesenin içerisine bakınca gözlerine inanamadı

Tekme vurduğu kesenin içerisine bakınca gözlerine inanamadı

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde mobilya ustası genç, yolda yürüdüğü sırada tekme vurduğu kesenin içinden 40 tane çeyrek ve yarım altın ile “kefem param” yazılı not buldu. Genç, bulduğu altınları sahibini bularak teslim etti.

Abone ol

Beyşehir ilçesinde mobilya ustası olan 23 yaşındaki Ali Barış Veren, evine giderken yolda gördüğü keseye tekme attı. Çöp varilinin yanına kadar savrulan keseden madeni para sesi duyan Ali Barış Veren, kontrol ettiği kesinin içinden çok sayıda altın ile “kefen param” yazılı bir not buldu.

Evine geldiğinde kese içerisindeki altınları sayan ve 20’si çeyrek, 20’si yarım olmak üzere toplamda 40 altın olduğunu belirleyen Ali Barış Veren, çevresindeki arkadaşlarına haber vererek altınların sahibine ulaşmaya çalıştı.

Altınların sahibinin kesedeki altınları ve yazılı notu bilen bir kadın olduğunu belirleyen Ali Barış Veren, ardından altınları sahibine teslim etti.

Ali Barış Veren, altınların sahibini bulabilmek için arkadaşlarına ve çevresine haber verdiğini belirterek, ”Kaybedenin de benimle aynı mahalle olan Yeni Mahalle’de olduğunu öğrendim. 40-45 yaşlarında bir teyze idi. Bize ulaştılar, ben de işi bıraktım gittim, adresine. Kesedeki altınları ve bilgi notunu hem telefonda hem de adresinde teyit edince güvenli bir şekilde teslim ettim. Karşılaşınca çok mutlu oldu. İnsanlık görevi zaten, yapmanız gereken bir şeydi” dedi.

Altınlarını kaybeden teyzenin yalnız yaşadığı için altınları teslim ederken görüntü alınmasını istemediğini de söyleyen Veren, keseyi kaybeden kadının altınlarını kuyumcuya hesaplattırmak için götürdüğü sırada düşürdüğünü anlattığını da sözlerine ekledi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD’de WeWork'un iflasa yakın olduğu iddia edildi
ABD’de WeWork'un iflasa yakın olduğu iddia edildi
Antalya'da kaybolan Alman turistleri jandarma kurtardı
Antalya'da kaybolan Alman turistleri jandarma kurtardı
Yunanistan 2010'dan bu yana en sıcak ekim ayını yaşadı
Yunanistan 2010'dan bu yana en sıcak ekim ayını yaşadı
Neymar, 10 ay sahalardan uzak kalacak! Sakatlığı ciddi
Neymar, 10 ay sahalardan uzak kalacak! Sakatlığı ciddi
DEVA Partili Cem Avşar: Kentsel dönüşüm düzenlemesi müteahhitlerin işine yarıyor
DEVA Partili Cem Avşar: Kentsel dönüşüm düzenlemesi müteahhitlerin işine yarıyor
Canan Karatay pürüzsüz cildin sırrını verdi
Canan Karatay pürüzsüz cildin sırrını verdi
Uzmanlar açıkladı, mağazadan kıyafet alırken dikkat!
Uzmanlar açıkladı, mağazadan kıyafet alırken dikkat!
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, parlamentoyu feshetti erken seçim tarihi belli oldu
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, parlamentoyu feshetti erken seçim tarihi belli oldu
İsrail EURO 2024 Eleme maçlarını Macaristan'da oynayacak
İsrail EURO 2024 Eleme maçlarını Macaristan'da oynayacak
Hortum uyarısı da geldi! Meteoroloji'nin listesinde İstanbul da var
Hortum uyarısı da geldi! Meteoroloji'nin listesinde İstanbul da var
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: Bosna Hersek'in geleceği AB'de!
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: Bosna Hersek'in geleceği AB'de!
Bursa'da 9 yaşındaki çocuğa biber gazlı saldırı: Valilik açıklama yaptı
Bursa'da 9 yaşındaki çocuğa biber gazlı saldırı: Valilik açıklama yaptı